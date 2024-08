Sénégal: Sortie du tome 2 et de la réédition d'un livre consacré aux oulémas et figures religieuses de Saint-Louis

Saint-Louis — Baa-Joordo Éditions, une maison d'édition dakaroise, annonce la sortie du deuxième tome du "Mémorial des oulémas et des figures religieuses musulmanes de Ndar/Saint-Louis", disponible dans les librairies, en même temps que la réédition de son premier volume.

Cheikh Tidiane Fall, l'un des deux auteurs, est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en islamologie de l'université d'Aix-en-Provence (France). Son coauteur, Mouhamadoul Mokhtar Kane, a obtenu une maîtrise de langue arabe et de civilisation musulmane à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Les auteurs précisent dans l'avant-propos du tome 2 que ce dernier "n'est pas une continuité du premier, mais un complément en termes de contenu". Ce qui signifie, expliquent-ils, que "les quatre générations présentées dans le premier ouvrage trouvent leurs contemporains dans le deuxième".

Ils disent avoir conservé la même méthodologie et les mêmes critères de sélection, dont l'érudition et les services rendus par les oulémas et figures religieuses à la communauté musulmane.

Ces critères s'appliquent aux natifs de Saint-Louis, aux Saint-Louisiens d'adoption, ainsi qu'aux érudits et marabouts qui ont passé une bonne partie de leur vie dans l'ancienne capitale du Sénégal.

L'enseignant-chercheur Mouhammed Habib Kébé, préfacier de l'ouvrage, a souligné la "portée idéologique, scientifique et pédagogique" des deux volumes consacrés au mémorial des oulémas de Saint-Louis.

"Ces deux ouvrages ont fait sortir de l'oubli des personnages qui, par leur foi, leur savoir et leur vertu, peuvent servir d'exemple à la jeunesse musulmane du Sénégal et de la 'umma' (la communauté musulmane), menacée de déracinement, d'aliénation culturelle et religieuse", écrit-il.

Dans ce tome 2, le lecteur peut s'imprégner de la quintessence de la vie spirituelle de quatre générations de personnalités religieuses depuis 1750, grâce aux témoignages de membres de leur famille encore vivants ou l'entremise d'éléments historiques recueillis notamment au Centre de recherche et de documentation du Sénégal, qui se trouve à Saint-Louis.

Le lecteur peut également en savoir davantage sur la vie spirituelle d'illustres oulémas disparus, dont Ndiaye Hann, El Hadji Hameth Gora Diop et Sokhna Rokhaya Ndiaye.