Algérie: Les candidats appellent les citoyens à participer massivement pour consolider le front interne

ALGER — Les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain et leurs représentants ont appelé vendredi, au deuxième jour de la campagne électorale, les citoyens à participer massivement au scrutin pour consolider davantage le front interne, tout en insistant dans leurs discours de campagne sur les mesures sociales à prendre en faveur des citoyens.

Le candidat du Front des Forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, a appelé à partir de Tipaza les jeunes à "se mobiliser" pour ce "rendez-vous électoral ", le considérant comme "le maillon le plus important du processus du changement" qu'il ambitionne de concrétiser s'il est élu.

Lors d'une activité de proximité M. Aouchiche, a affirmé que "compte tenu des ses potentialités et richesses naturelles, l'Algérie dispose de tous les atouts pour garantir sa sécurité alimentaire".

En ce sens, il a fait observer que son programme suggère un ensemble de solutions pour concrétiser cet objectif, en s'engageant à mettre en place des pôles de développement agricoles à travers l'ensemble des régions du pays.

A cet égard, il s'est engagé à "accompagner et soutenir les agriculteurs pour assurer l'abondance de la production, lutter contre la spéculation et garantir ainsi la stabilité des prix". Il a en outre rappelé que la "réhabilitation de la classe moyenne et préservation de la dignité des citoyens à faible revenu, figurent parmi les "priorités" de son programme.

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, dont le parti soutient également, le candidat libre M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé lors d'un meeting populaire à Tlemcen que "les citoyens doivent participer en force à cette élection pour soutenir M. Tebboune, et parachever ainsi le processus d'édification entamé durant son premier mandat présidentiel, au cours duquel il a lancé des méga projets".

Il a également évoqué "les réformes et les décisions à caractère social prises par M. Tebboune, mettant l'accent, par ailleurs, sur l'importance de consolider le front interne et la relation entre le peuple et les institutions du pays, et saluant le rôle de l'Armée nationale populaire qui veille à la protection du pays".

A Ain Defla où il a animé un meeting populaire, le président du parti du Front El-Moustakbal, Fatah Boutbig, a affirmé que "M. Tebboune est notre choix à cette étape en reconnaissance des acquis accomplis et il est de notre devoir en tant que peuple de préserver la stabilité nationale et le processus de réforme et de développement".

Il a rappelé que le premier mandat présidentiel de M. Tebboune, était "un mandat de stabilité et de réalisations", estimant à cet égard que "le pays a besoin de tout un chacun en ce moment pour protéger ces acquis" d'autant plus que le candidat M. Abdelmadjid Tebboune veut "établir un Etat national, moderne et fort aux institutions solides".

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) Hassani Cherif Abdelaali qui a animé un meeting populaire à Tébessa a affirmé que le peuple algérien "est libre d'exprimer son choix sans aucune tutelle", de même qu'il est invité à donner sa voix au candidat qu'il juge le meilleur", mettant en garde néanmoins contre "les retombées du boycott prôné par certaines parties qui s'adonnent à la haine politique et à la médisance, dans l'objectif d'ébranler la confiance du citoyen et d'affaiblir le pays".

Par ailleurs, il a mis en avant le potentiel de cette wilaya frontalière et ses importantes ressources minières et agricoles, qui nécessitent, a-t-il dit, de "revoir les méthodes de leur exploitation à travers la relance de plans de développement capables de relever le niveau de vie des citoyens et de soutenir l'économie nationale".

A Annaba où il a animé son deuxième meeting de la journée, le candidat du MSP a souligné l'importance de cette élection, exhortant les citoyens à "participer massivement à la réussite de cette échéance pour faire barrage aux tentatives visant à porter atteinte à la stabilité et à l'unité du pays".

Il a expliqué que sa candidature "découle de sa prise de conscience contre les plans abjects visant l'Algérie du fait de ses positions et de son soutien à la libération des peuples opprimés".