Algérie: Présidentielle - Soutenir le candidat M. Abdelmadjid Tebboune pour le parachèvement des réformes

AIN DEFLA — Le président du parti du Front El-Moustakbal, Fatah Boutbig, a affirmé, vendredi depuis la wilaya d'Ain Defla, que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, était le choix de son parti pour l'élection présidentielle du 7 septembre prochain en vue du parachever le processus de développement, soulignant la nécessité de préserver la stabilité nationale et les réformes engagées.

"Le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, est notre choix à cette étape en reconnaissance des acquis accomplis, et il est de notre devoir en tant que peuple de préserver la stabilité nationale et le processus de réforme et de développement", a fait savoir M. Boutbig lors d'un meeting populaire organisé à la maison de la Culture "l'Emir Abdelkader" à Ain Defla dans le cadre de la campagne électorale.

M. Boutbig a ajouté que le premier mandat présidentiel de M. Abdelmadjid Tebboune était "un mandat de stabilité et de réalisations", soulignant que "le pays a besoin de tout un chacun en ce moment pour protéger ces acquis".

Le même intervenant a mis l'accent sur les différentes réformes initiées par M. Abdelmadjid Tebboune lors de son premier mandat dans différents domaines, dont l'ouverture de l'espace politique aux femmes et aux jeunes tout en adoptant une économie "productive".

M. Abdelmadjid Tebboune veut "établir un Etat national, moderne et fort aux institutions solides", a-t-il souligné.

Il a également mis en avant la présence remarquable de l'Algérie sur la scène internationale et sa "défense des causes justes avec toute conscience humaine et fidélité aux sacrifices des chouhada".