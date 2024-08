Afrique: L'Angola et le Nigeria organisent une mission d'affaires conjointe à Lagos

Luanda — La Chambre de Commerce et d'Industrie Angola-Nigeria (CCIAN) organisera la semaine prochaine une mission d'affaires conjointe pour renforcer la coopération bilatérale, explorer de nouveaux domaines d'affaires et stimuler les économies des deux pays.

Selon l'organisation, cette mission consistera essentiellement en un Forum économique et commercial, qui se tiendra du 26 au 28 à Lagos afin de permettre la concrétisation de certains accords stratégiques entre les deux gouvernements.

Pendant les trois jours de contacts, d'échange d'expériences et de prospection d'éventuels domaines d'investissement bilatéral, les hommes d'affaires angolais et nigérians visiteront également des infrastructures économiques, des champs agricoles et des productions minières.

En présentant l'événement lors d'une conférence de presse, la présidente de la CCIAN, Tangylamba Veloso, a indiqué que l'itinéraire comprend des visites à la raffinerie Dangote, au port d'Apapa, à l'usine de riz Imota, l'accès à la foire commerciale internationale de Lagos et le réseautage avec les principaux chefs d'entreprise locaux.

« Cet événement est une occasion unique d'entrer en contact avec les leaders de l'industrie, d'explorer les opportunités d'affaires et de discuter de l'avenir du commerce entre l'Angola et le Nigeria », a déclaré la femme d'affaires angolaise, soulignant que l'intention est d'emmener un minimum de 14 entreprises nationales au Nigeria.

Elle a expliqué qu'il s'agissait du premier « Forum des missions d'affaires Angola-Nigeria (BMAN 2024), attendu depuis longtemps », qui se déroulerait sous le thème « Construire une Afrique plus forte - Connecter l'Angola et le Nigeria », à l'hôtel Lekki Lagos.

Elle a ajouté que l'activité se concentrerait sur des domaines clés basés sur le Plan de Développement National (PDN), favorisant les secteurs du commerce et de l'industrie, de la technologie de l'information, des ports, de la logistique, de l'exploitation minière, de l'agriculture, du pétrole et du gaz et de la promotion de l'investissement.