Angola: Le pays compte 175 nouveaux procureurs

Luanda — L'Angola compte depuis vendredi 175 nouveaux procureurs qui renforceront le système judiciaire afin de répondre à la demande.

Ils ont prêté serment lors d'une cérémonie présidée par le procureur général de la République, Hélder Pitta Gróz. Il s'agit de l'arrivée la plus importante de procureurs dans l'histoire du pays, ce qui porte leur nombre à 789 professionnels et en fait l'État a ainsi le plus grand nombre de procureurs dans les pays africains lusophones.

Selon Hélder Pitta Gróz, l'idéal serait que le pays compte un procureur pour 10 000 citoyens, comme le recommandent les Nations Unies, mais l'Angola compte plus de trente millions d'habitants.

Il a déclaré qu'il était nécessaire de combiner le nombre de magistrats avec l'existence d'installations, de moyens techniques, tels que les ordinateurs et les transports, afin que les citoyens puissent être servis avec plus de qualité et de rapidité.

« Nous avons encore beaucoup de faiblesses dans ces domaines, en raison d'un manque de conditions raisonnables », a-t-il déclaré. Il a ajouté que tous les magistrats savent que la magistrature ne se limite pas aux tribunaux, qu'elle est représentée dans toutes les juridictions et que ses fonctions sont inscrites dans la loi.

%

Hélder Pitta Gróz a déclaré que « le citoyen angolais a le PGR comme un havre de sécurité auquel il peut s'adresser en cas d'illégalité ou de fait illicite dont il est victime ». Il a ajouté qu'il y a des citoyens qui se sentent en insécurité lorsqu'ils se rendent dans un commissariat de Police et n'y trouvent pas de procureur.

D'autre part, il a souligné que le PGR a gagné le respect et la considération internationale pour son travail dans la lutte contre la criminalité économique et financière, le blanchiment d'argent et le recouvrement d'actifs, entre autres, reconnu par les nombreuses invitations qu'il reçoit pour participer à des activités internationales.

Dans cette optique, il a rappelé que l'institution a récemment reçu le prix du plus grand nombre d'avoirs recouvrés en Afrique de l'Ouest. Il a également mentionné l'élection du PGR comme co-coordinateur, avec le Brésil, du groupe anti-corruption et recouvrement d'avoirs de la CPLP.