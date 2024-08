Congo-Kinshasa: Oxfam s'active contre l'épidémie de Monkeypox au pays

Dans un communiqué publié le vendredi 16 août, Oxfam dit se lancer dans la lutte contre l'épidémie de Monkeypox en RDC, en particulier dans la province la plus touchée, l'Équateur.

En fait, l'épidémie de variole de singe (MPox) a atteint des niveaux alarmants en République démocratique du Congo, où plus de 15 000 cas, dont plus de 540 décès, ont été signalés dans le pays depuis le début de l'année.

Dans son communiqué, Justine Tossou Gomis, directrice Pays d'Oxfam pour la RDC, a déclaré que « la situation en Équateur est particulièrement alarmante, avec plus de 320 décès déjà signalés. Face à l'urgence de la situation, notre priorité est d'agir rapidement et efficacement pour protéger la santé et le bien-être des populations touchées. Avec l'appui de tous, nous pouvons endiguer la propagation de la maladie et protéger ceux qui sont les plus vulnérables ».

En étroite collaboration avec les autorités nationales et les partenaires, Oxfam vise à soutenir environ 80 000 personnes à travers Mbandaka, Bikoro, Bolenge, Tondo et Ingende. L'appui consiste à les sensibiliser à l'hygiène et à la prévention, à l'eau propre et à l'assainissement, tout en renforçant l'engagement communautaire et la préparation des institutions de santé dans la province, note le communiqué.

« Notre réponse s'appuie sur la longue expérience d'Oxfam en matière de santé publique et de programmes d'assainissement en Équateur depuis Ebola. Nous travaillerons avec les communautés locales et nos partenaires pour fournir des kits d'hygiène et d'assainissement et des informations sur la manière de prévenir la contamination virale », a poursuivi la directrice Pays d'Oxfam pour la RDC.

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé mercredi que l'épidémie de variole du singe, qui a déjà touché plusieurs pays africains, constituait « une urgence de santé publique de portée internationale ».

Pour sa part, le ministre de la Santé, Hygiène et du bien-être social de la RDC a présenté un rapport alarmant sur cette épidémie dans ce pays. Il a par ailleurs appelé l'ensemble de la communauté à changer de comportement pour contrer sa propagation.