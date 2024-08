Madagascar: JO / JP Paris 2024 / Volontaire - L'olympienne Eliane Saholinirina au service de l'athlétisme

Expérience de plus. L'olympienne, spécialiste du 800 m, 1 500 m et du cross-country, Eliane Saholinirina, intègre l'équipe de l'organisation. La représentante malgache aux Jeux olympiques de Londres en Angleterre en 2012 et à Rio de Janeiro au Brésil fait à son tour partie des 45 000 volontaires bénévoles qui rendent les JO de Paris 2024 grandioses. « J'étais dans l'équipe chargée du ravitaillement des athlètes au marathon le 10 août du côté de Versailles », informe Eliane. Elle sera aussi en service durant les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre, toujours dans la discipline athlétisme. Elle vit en France depuis seize ans et exerce le métier d'assistante sociale.

Athlète de haut niveau

« Ce qui m'a motivée à candidater, c'est parce que je suis d'abord passionnée de sport et j'aime le contact avec les gens », souligne-t-elle. Eliane s'est inscrite en tant que bénévole via le site internet de Paris 2024 et a suivi une formation en ligne puis pratique pendant six mois au Stade de France.

Le comité d'organisation lui a fourni l'uniforme, la tenue, les baskets, le sac, etc., durant les Jeux, comme à tous les autres volontaires. « C'est pour moi une belle expérience sportive et sociale. Nous recevrons un certificat qui pourrait me servir durant ma vie ici en France sur le plan administratif », explique l'olympienne. Elle est engagée principalement pour les Jeux paralympiques, pour athlètes invalides.

Eliane Saholinirina a passé plus d'une dizaine d'années dans la carrière d'une athlète de haut niveau et a participé à plusieurs compétitions internationales. Outre les deux éditions des Jeux olympiques, elle a représenté la Grande Île à six championnats du monde. Citons les Mondiaux d'Osaka au Japon en 2007, à Berlin en Allemagne en 2009, à Moscou en Russie en 2013, à Beijing en Chine en 2015 et à Londres en Grande-Bretagne en 2017. Elle a disputé trois championnats du monde en salle à Doha au Qatar en 2010, à Sopot en Pologne en 2014 et à Birmingham en Grande-Bretagne en 2018.

Polyvalente, Eliane a aussi représenté Madagascar au championnat du monde de cross-country à Kampala en Ouganda en 2017. Elle a toujours été finaliste, c'est-à-dire classée dans le top 8, au championnat d'Afrique. Elle a disputé cinq sommets africains, à savoir le championnat d'Afrique à Maurice en 2006, celui à Nairobi au Kenya en 2010, à Porto-Novo au Bénin en 2012, à Marrakech au Maroc en 2014 et à Durban en Afrique du Sud en 2016. Eliane a également participé aux Jeux de la Francophonie à Nice en 2013 et a brillé en or à cinq éditions des Jeux des îles de l'océan Indien de 2003 jusqu'à 2019. Dans la catégorie junior, elle a été sacrée double vice-championne d'Afrique en 800 m et 1 500 m à Maurice en 2021.