Madagascar: Visite - Les arrivées touristiques remontent la pente

Bien que le nombre d'arrivées de touristes semble augmenter progressivement ces quatre dernières années, il reste encore du chemin à faire.

LENTEMENT mais sûrement, les indicateurs du secteur touristique remontent la pente. Le mois dernier, le pays a accueilli 28 260 touristes. C'est plus que les arrivées recensées à la même période de l'année précédente, mais toujours inférieur à celui de juillet 2019, qui avait quand même connu une affluence de 34 229 touristes sur la même période. Ce sont les données du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le pays est actuellement en pleine haute saison touristique, et le tourisme semble se remettre des traumatismes des années précédentes qui sont loin derrière. Toujours est-il que le nombre d'arrivées peine encore à rattraper les niveaux de 2019, le seuil de référence.

Au cours des sept premiers mois de cette année, la Grande Île a accueilli un peu plus de 126 000 touristes, soit vingt-cinq mille de plus qu'à la même période en 2023, où 111 105 visiteurs avaient été enregistrés. L'ouverture prochaine d'une nouvelle desserte pourrait néanmoins offrir des perspectives plus reluisantes pour le secteur et donner un coup d'accélérateur à cette tendance haussière rampante depuis les deux dernières années.

Le secteur, groggy par les années de Covid-19, se remet progressivement, mais souffre encore de beaucoup de maux, notamment le manque criant de compétences et de personnel qualifié.

%

Clés

Il est également en quête d'investissements pour gagner en vigueur. La tendance actuelle est de capter de grands investissements pour rehausser le standing de la Grande Île, tant en termes d'infrastructures que de compétences. Il reste beaucoup à faire. Sur le terrain, les opérateurs clament une amélioration des infrastructures routières et hôtelières, mais aussi l'effectivité des dessertes aériennes. « Les touristes n'auront pas le temps de visiter l'île par voie terrestre, surtout avec l'état actuel des routes. Cela fait perdre beaucoup de temps dans les agendas de voyage qui sont fixés des jours à l'avance », estime un opérateur touristique.

Pour les professionnels du secteur, la quête d'investissements et la densification du réseau intérieur sont les seules clés qui permettraient de développer encore plus le tourisme, un secteur qui compte pour 13% du Produit Intérieur Brut de la Grande Île. Il y a également le prix des billets d'avion, qui coûte cher à l'international, qui est estimé entre mille deux cents et quatre mille trois cents euros en classe économique. Ce ne sont là que quelques facteurs qui désarçonnent les opérateurs locaux. L'insécurité et les coupures d'électricité répétitives sont aussi limitantes à l'échelle des professionnels, mais elles se répercutent sur l'économie touristique de l'île.