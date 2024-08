Madagascar: Ambatofinandrahana - Trois enfants meurent dans l'embardée d'un camion

Un camion venant de Mandrosonoro vers Ambositra, surchargé de produits locaux et de passagers, s'est renversé jeudi. Trois enfants de moins de 13 ans y ont trouvé la mort.

LE jour de l'Assomption a été tragique pour les occupants d'un camion venant de Mandrosonoro sur le chemin d'Ambositra. Le véhicule a quitté la route.

L'accident a coûté la vie à une fillette de 8 ans, son frère de 12 ans et un autre garçon du même âge. Leurs parents ne se trouvaient pas avec eux. Les deux premiers enfants étaient accompagnés de leur tante, tandis que le troisième avait été confié à une connaissance par ses parents.

Ce jeudi-là, le camion transportait des voyageurs en plus de onze tonnes de paddy et d'arachide. Il était aux alentours de 9 heures lorsque le jeune homme de 30 ans au volant a perdu le contrôle à cause d'une défaillance mécanique au niveau de la vitesse. Il n'a pas pu maintenir l'engin à benne sur sa trajectoire normale au moment où il est passé par Andimaka-Manavotra, dans la commune rurale d'Amboropotsy, du district d'Ambatofinandrahana.

Le camion de marque Beiben, appartenant à un habitant d'Ambohimiadana Andramasina, a terminé sa folle course lorsqu'il s'est couché hors de la chaussée. Hélas, la pile de sacs s'est répandue et a écrasé les jeunes enfants.

Responsabilités

Les autres passagers, au nombre de quinze, âgés de 14 à 65 ans, et le chauffeur lui-même ont tous été blessés. Ils ont réussi à s'extraire tout seuls. Quatre d'entre eux ont été évacués vers Ambatofinandrahana par une ambulance. Les gendarmes se sont déplacés jusqu'aux lieux du drame pour participer aux secours. Les réseaux téléphoniques semblent absents dans la localité. La majorité des victimes résident dans la région Amoron'i Mania. Seules deux viennent d'

Atsimo-Andrefana, du district de Beroroha et d'Antanimora Sud. Une enquête a été diligentée par la brigade de la Gendarmerie d'Amboropotsy pour identifier toutes les personnes concernées par cet homicide involontaire et déterminer leurs responsabilités pénales et civiles.

Une mesure de garde à vue a été prise immédiatement à l'encontre du conducteur. Son interrogatoire a commencé à peine, car les familles des victimes sont encore occupées à les soigner. Celles des trois enfants décédés seront entendues après les funérailles.