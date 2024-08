Madagascar: Développement - Mise à jour du Plan d'Urbanisme Directeur des grandes villes

Afin de guider le développement ainsi que l'aménagement à long terme des soixante-seize villes et des agglomérations dans le pays, une réunion du comité de l'urbanisme et de l'habitat (CNUH) a eu lieu hier à Anosy. « Ainsi, l'atelier a été une occasion de montrer la mise à jour du Plan d'Urbanisme Directeur, réalisée pour les cinq grandes villes, telles qu'Antsiranana, Toliara, Mahajanga, Fianarantsoa, Antsirabe. Une initiative qui entre dans le cadre du Projet d'Appui et de Développement des Villes d'Équilibre (PADEVE) », exhorte Miangaly Rabodomalala, directeur général de l'Aménagement du Territoire au sein du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire.

Les villes contribuent à la production de richesse d'un pays, car plusieurs dynamiques s'y trouvent. Pourtant, la plupart d'entre elles ne peuvent plus répondre aux défis de l'urbanisation accélérée. « Nous voyons qu'il y a beaucoup de manques dans l'assainissement, la gestion des déchets, le transport, la sécurité ainsi que la protection de l'environnement. Vu la situation actuelle, la croissance démographique rapide ne permet pas à ces dernières de disposer d'une structure de gouvernance urbaine », poursuit-elle. C'est la raison pour laquelle le Plan d'Urbanisme Directeur a été mis à jour afin de moderniser les orientations de développement.

Le directeur général de l'Aménagement du Territoire a souligné que les travaux sont prévus pour commencer d'ici la fin de l'année 2025. Pourtant, ils sont encore en pleine phase d'étude. Ce projet, s'élevant à un montant de 27 millions d'euros, est financé par l'Agence Française de Développement. Il a pour objectif d'améliorer les conditions de vie de la population dans les grandes villes. Ceci, à travers une réhabilitation et construction de voiries urbaines, des chemins piétonniers, des espaces, ainsi que l'aménagement et l'extension des grands marchés communaux et des abattoirs.