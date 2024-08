Madagascar: Bac à Fianarantsoa - Les candidats des séries scientifiques brillent

Les résultats de l'examen du baccalauréat sont assez bons pour les candidats inscrits dans les séries scientifiques dans la province de Fianarantsoa. Le taux de réussite est de 75,51 % pour les séries C, de 64,12 % pour les séries D, et de 63,97 % pour les séries S, selon les statistiques des candidats admis dans cette province pour la session 2024. Ce taux est élevé par rapport à celui des anciennes séries littéraires, qui est de 57,57% pour les A1 et de 48,34 % pour les A2.

« Les élèves à Fianarantsoa sont connus pour leur performance dans les matières scientifiques, donc ce résultat ne nous étonne pas vraiment. D'autant plus que les sujets d'examen ont été assez abordables. Et il y a eu les bonus distribués, avec les quelques erreurs relevées dans les sujets d'examen lors de la commission d'entente. Cela a, probablement, augmenté les points des candidats », indiquent des enseignants des matières scientifiques, hier.

Une amélioration du taux de réussite des nouvelles séries, à savoir la série Scientifique, la série Littéraire et la série Organisation-Société-Économie (OSE), est également observée dans cette ex-province. « Les enseignants maîtrisent de plus en plus ces nouvelles séries», indiquent des enseignants dans des établissements scolaires publics où ces séries sont appliquées.

Fianarantsoa a été la première ex-province à publier les résultats de l'examen du baccalauréat cette année, avec un taux de réussite global de 55,15 %, dont 54,99 % pour le baccalauréat général et 59,65 % pour le baccalauréat technique et technologique. Pour Antananarivo, les résultats sont attendus pour la fin de la semaine prochaine.