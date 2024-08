Madagascar: Le duo Erick Manana-Jenny revient sur scène

Après 12 ans d'absence, Jenny revient à Madagascar pour célébrer ses 15 ans de collaboration avec Erick Manana le 18 août au palais des sports Mahamasina.

Erick Manana et sa femme Jenny Fuhr sont de retour à Madagascar, prêts à enflammer la scène du palais des sports Mahamasina le 18 août, pour célébrer leurs 15 ans de complicité musicale. Arrivés ce jeudi après-midi, ils promettent un moment inoubliable à leurs fans.

"Cela fait 12 ans que je n'ai pas mis les pieds à Madagascar, bien que Erick Manana y fasse des allers-retours. Rester à Berlin tout ce temps sans pouvoir jouer mon violon ici m'a profondément attristée. Mais aujourd'hui, je suis enfin de retour, et je fête nos 15 ans de collaboration musicale avec Erick Manana", confie Jenny, maîtrisant la langue malgache, lors d'une conférence de presse à Ilafy hier. Le duo mythique ne sera pas seul sur scène, quelques artistes ayant déjà collaboré avec eux, comme Voara, Benny, Bebey et Feo Gasy, sont invités. Cependant, Dama, pris par d'autres engagements, ne pourra être présent.

Riche en émotions

"Ce duo a marqué une grande histoire dans nos vies. Jenny était ici il y a 12 ans pour la sortie de notre album 2CV-dRandria. Nous avons tout fait pour qu'elle puisse revenir, et le moment est enfin venu pour célébrer notre 15e anniversaire ", déclare Erick Manana. Avant le début du spectacle, une vidéo retraçant leur parcours musical depuis ces 15 dernières années sera projetée, avec la promesse de révélations sur leur toute première rencontre.

En collaboration avec Mi'Ritsoka Production, le show se déroulera en deux parties dont la première sera consacrée à Erick Manana et Jenny, et la deuxième sera une collaboration avec les artistes invités. Parmi les musiciens qui les accompagneront, on retrouve Solofo et Tsanga aux trompettes, Titi au saxophone, Donné et Toufa aux percussions, Solofo Bota à l'accordéon, Kaloina au trombone, ainsi que Remi et Manoa à la guitare basse. Ce spectacle réservé aux fans d'Erick Manana et Jenny promet de nombreuses surprises.