Madagascar: Basketball / U18 Filles - Lucadro perd son titre

Les matchs à élimination directe se sont poursuivis hier avec les quarts de finale. Grosse surprise : le champion en titre, le club de Lucadro, a été battu.

Le titre va changer de main. Les basketteuses de Lucadro Analamanga ont été battues sur le score de 42-52 (6-12, 13-12, 8-15, 15-13) par les filles de Dunamis Analamanga sur le terrain du lycée Laurent Botokeky à Toliara lors des quarts de finale joués hier.

Les deux équipes ont démarré la rencontre dans un style de jeu à peu près égal durant les cinq premières minutes. Petit à petit, les joueuses d'Ivato (Dunamis) ont pris l'ascendant, creusant progressivement l'écart. Dunamis a terminé le premier quart-temps sur le score de 12-6.

Durant le deuxième quart-temps, les filles de Lucadro ont montré un nouveau visage. Plus conquérantes et plus agressives, elles ont su imposer un rythme infernal. Mais leur agressivité leur a coûté très cher, car les deux palières de l'équipe ont totalisé chacune trois et quatre fautes personnelles. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 24-19 en faveur de Dunamis à la pause.

Pénalisées par le manque d'effectif (quatre filles de la catégorie U18 et quatre dans la catégorie U16), les filles de Lucadro n'ont pu rien faire en troisième quart-temps. Les protégées de Tanteliniaina Ramaromanana, coach de Lucadro, n'ont pas pu se défendre à cent pour cent à cause de la menace de cinq fautes de ses deux palières. Le troisième quart-temps a été à sens unique pour Dunamis, qui a mené de +12, 39-27, à la fin du troisième quart-temps.

Deux minutes fatales

Durant le quatrième quart-temps, les filles de Dunamis, avec leur avance de 12 points, ont su gérer le match en faisant tourner le chrono. Toky Andrianjatovo, le coach du club, a motivé ses troupes qui ont suivi à la lettre les consignes.

Les basketteuses d'Ivato ont fait preuve de sérénité sur le terrain en maîtrisant le jeu et en faisant tourner la balle pour gérer le tempo. Peu à peu, les joueuses de Lucadro, prises de panique, ont perdu la maîtrise du ballon. Leur tentative de compenser par une combinaison de vitesse et de précipitation a eu l'effet inverse, les empêchant de créer la moindre menace.

Les deux dernières minutes ont été décisives et ont marqué un tournant crucial dans le match : les deux joueuses de Lucadro sur le terrain ont accumulé cinq fautes chacune et ont dû quitter le jeu. Cette situation a donné un avantage décisif à Dunamis, qui a ainsi assuré sa place dans le dernier carré. Le club champion en titre de 2023 a quitté le championnat avec déception et un sentiment d'inachevé.

Tanteliniaina Ramaromanana a reconnu la supériorité de leurs adversaires : « Nous avons été dominés physiquement et défaits à chaque rebond. Mes joueuses ont tout donné, mais après la sortie de deux joueuses clés, nous avons eu du mal à maintenir le rythme. »

Toky Andrianjatovo, le coach de Dunamis, a mis la barre très haut durant la rencontre. « Je sais que le club d'en face allait jouer son va-tout. Et ça s'est confirmé durant les deux premiers quart-temps. Comme nous avons un objectif à atteindre, le titre national, comme toutes les équipes, nous avons tout fait pour provoquer des fautes. »

En demi-finales, le club de Dunamis affronte ce jour celui de JEA de Vakinankaratra.