Ile Maurice: Une fillette de cinq ans admise à l'unité des soins intensifs

Une fillette de cinq ans est actuellement admise à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, à l'issue d'un accident survenu en début de soirée, jeudi, sur l'autoroute à hauteur de Calebasses et impliquant une voiture conduite par son père et le 4x4 d'un habitant de Terre-Rouge. Les deux véhicules sortaient de Terre-Rouge et se dirigeaient vers Pamplemousses. Le conducteur du 4x4 a pris la fuite après l'accident, abandonnant son véhicule sur place. Il s'est ensuite présenté au poste de police dans la soirée pour donner sa version des faits.

Dans la voiture du père se trouvaient également la mère de l'enfant et ses trois frères et soeurs, tous en bas âge, dont un bébé de huit mois. Ils ont tous été blessés et transportés à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National à Pamplemousses, pour y recevoir des soins. Après avoir reçu les premiers soins, la fillette de cinq ans a été transférée à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Dr Jeetoo.

Quant au conducteur du 4x4, un mécanicien de 45 ans, habitant Terre-Rouge, il a été soumis à un field impairment test, qui s'est avéré positif. Des échantillons de son sang ont été envoyés au laboratoire. Il a été arrêté.