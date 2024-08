Ile Maurice: L'intelligence artificielle au centre des discussions

Les ressources humaines, confrontées à l'émergence de l'intelligence artificielle (IA), doivent naviguer entre défis et opportunités. Pour aborder ce sujet, l'Association of Human Resource Professionals of Mauritius (MAHRP) organise, depuis hier, un National HR Congress de deux jours à l'hôtel InterContinental de Balaclava, sur le thème AI: Reshaping the 5W's.

Selon Areff Salauroo, président de cette association et Chief Executive Officer de La Sentinelle Ltd, le thème de cette année porte sur l'impact de l'IA afin d'examiner les défis qu'elle engendre et les opportunités qu'elle offre aux entreprises. «Une inquiétude s'est installée car beaucoup craignent que de nombreux emplois disparaissent. Nous devons identifier quels emplois sont menacés et quels nouveaux emplois pourraient émerger. Pour ces derniers, il est crucial de déterminer les formations nécessaires pour préparer les individus à ce nouvel environnement qu'est l'économie digitale», a-t-il expliqué.

Pertes d'emplois inévitables

Répondant à une question sur la possibilité de pertes d'emplois dues à l'IA, Areff Salauroo a affirmé que c'était inévitable. Selon lui, l'automatisation a progressivement remplacé les tâches répétitives. Toutefois, il a estimé que l'IA pourrait également aider à la gestion des ressources humaines à Maurice. «Par exemple, en améliorant l'expérience des employés au sein de l'entreprise, l'IA peut identifier les personnes véritablement authentiques, car certaines sont satisfaites et d'autres ne le sont jamais. L'IA peut ainsi indiquer où investir les ressources de l'entreprise», a-t-il précisé.

L'IA, a-t-il ajouté, contribuera à analyser les données, à évaluer la performance des employés et à vérifier leur intérêt pour les formations proposées. Toutefois, l'humain conservera un rôle crucial car c'est lui qui supervisera l'exécution des tâches par la machine.

Selon Sunita Ballah Bheeka, co-présidente de la MAHRP, le thème de la conférence a été choisi en raison de l'impact direct de l'IA sur les employés. «Nous ne voulons pas remplacer l'humain mais plutôt améliorer l'environnement de travail en maximisant le potentiel humain», a-t-elle précisé. Les principaux défis, selon elle, incluent la cyber-sécurité, la protection des données et la nécessité de rassurer les employés sur la pérennité de leur emploi, à condition qu'ils soient ouverts à la formation. Elle a rappelé que lors de l'émergence de la pandémie de Covid-19, les ressources humaines n'avaient pas eu le temps de se préparer. En revanche, l'IA, est une réalité à laquelle chacun doit s'adapter progressivement.

Cette conférence, qui prend fin demain, réunit des conférenciers locaux et internationaux pour discuter des principaux enjeux de l'IA et donner des conseils aux membres pour répondre et s'adapter aux changements. Pendant ces deux jours, les interventions porteront sur les opportunités, les défis de l'IA, l'éthique, la cyber-sécurité et l'impact sur le cycle de vie des employés.