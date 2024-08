Madagascar: Mesures de prévention contre la variole du singe - Réunion des autorités sanitaires malgaches hier

Madagascar va mettre en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la variole du singe. Le ministère de la Santé publique a organisé hier une réunion d'urgence.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi 14 août le déclenchement du plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international contre la variole du singe. La déclaration d'une urgence internationale signifie que les pays du monde entier doivent prendre des mesures pour arrêter la propagation du virus en vertu des règlements sanitaires internationaux. Madagascar ne fait pas exception à la règle. Une réunion des autorités sanitaires malgaches s'est tenue, hier. Bien qu'aucun n'ait été détecté à Madagascar, la vigilance est de mise pour prévenir la transmission du virus. L'isolement de la personne atteinte de la variole du singe, la recherche des cas contacts et leurs surveillances figurent parmi les mesures indispensables pour prévenir la transmission du virus.

Contaminations

Au total, 38 465 cas de cette maladie anciennement connue sous le nom de variole du singe, ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022, pour 1456 décès, avec notamment une augmentation de 160% du nombre des cas en 2024 comparé à l'année précédente. Cette maladie est connue depuis longtemps mais sa résurgence actuelle est liée à l'apparition d'une nouvelle souche, le clade 1b, jugé plus dangereux avec un taux de mortalité estimé à 3,6%. Ce nouveau variant clade 1b se propage par contact physique proche, et non plus seulement par voie sexuelle. Il reste cependant moins infectieux que le coronavirus par exemple. En République démocratique du Congo (RDC) , le pays le plus touché, l'épidémie a fait au moins 548 morts depuis le début de l'année. Les symptômes habituels de la variole sont une éruption cutanée, de la fièvre, des maux de gorge, des céphalées, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales, un manque d'énergie et un gonflement des ganglions lymphatiques.