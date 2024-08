Madagascar: Erick Manana et Jenny / 15 ans de scène - Rendez-vous demain au Palais des Sports

Cela fera exactement 15 ans demain 18 août qu'Erick Manana et sa femme Jenny chantent ensemble. Résidant habituellement en Allemagne, les deux artistes sont expressément venus au pays pour permettre au public malgache de célébrer ce grand moment avec eux, d'autant plus que Jenny n'a pas pu venir dans la Grande île aussi souvent qu'elle le voulait auparavant.

La célébration de cet anniversaire se fera à travers un grand concert au Palais des Sports Mahamasina et quoi de mieux que la même maison de production qui a organisé leur premier concert ensemble il y a 15 ans pour orchestrer celui de demain. L'organisation de ce grand événement a donc été tout naturellement placée entre les mains de MiRitsoka Production.

Par ailleurs, Erick et Jenny ont invité des artistes, chers et proches à tous les deux, pour partager la scène avec eux. Parmi eux figurent Benny, Bebey, Feo Gasy et la jeune Voara que l'on a déjà aperçue lors d'un duo émouvant avec Erick Manana sur les réseaux sociaux.

Le couple de virtuoses s'entourera également des musiciens qui ont déjà collaboré avec eux, tels que Benja et Solofo, des « mpihira gasy » appartenant respectivement aux troupes Ramilison et Rasoalalao Kavia. Il faudra aussi compter de plus jeunes talents tels que Tsanta, Titi, Kaloina aux cuivres ou Solofo Bota à l'accordéon sans oublier la jeune bassiste Manou Radonason qu'ils apprécient particulièrement., pour ne citer qu'eux.

Des places de parking ont été négociées moyennant 2 000 ariary au Stade Barea pour tous ceux qui viendront véhiculés. Des billets seront encore vendus sur place le jour du spectacle. Les organisateurs invitent par ailleurs le public à venir peu avant le début du spectacle pour permettre à tous de profiter de l'ambiance de fête dès son commencement. Le show débutera à 14 heures.