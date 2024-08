Madagascar: CSI - Descente dans les chefs-lieux de province

Le programme national de bonne gouvernance, lancé en mai 2006, comporte trois volets : intégrité, efficacité de l'Etat et participation citoyenne. Le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité (CSI) est en charge du volet « Intégrité ». La présidente actuelle, Sahondra Rabenarivo, est juriste de formation (de la Harvard Law School, USA), membre de l'Observatoire de la Vie publique - SEFAFI, et présidente de la Fondation pour les Aires protégées et la Biodiversité).

Selon les explications de sa présidente, le CSI va passer par différentes étapes. La première ayant été achevée le 1er août, on procédera à la deuxième qui va conduire le CSI dans les chefs-lieux de province, et ce, à partir de la semaine prochaine pour Mahajanga, Fianarantsoa et Toamasina. Il se rendra ensuite à Toliara, Antsiranana et Antananarivo.