Madagascar: Karaté-Challenge Betsileo - Tremplin pour le championnat de Madagascar

Trois cent vingt karatékas ont participé au Challenge du Betsileo à Fianarantsoa. Le deuxième semestre de la saison est encore riche en compétitions pour la FMK.

La troisième édition du challenge Betsileo de karaté-do fut un grand succès à Fianarantsoa. Au total, 320 karatékas venant de différentes ligues se sont retrouvés au gymnase Ambatomena la semaine dernière. La Fédération malgache de karaté (FMK) a félicité la ligue Haute Matsiatra pour cette belle organisation et l'engouement des combattants. Le président, Emile Ratefinanahary en personne, est venu honorer cet événement.

« Les formations et regroupements des athlètes ont porté leurs fruits. Le Challenge de Betsileo est une compétition de grande envergure. Les karatékas ont l'opportunité d'établir leur classement. Pour qu'il n'y ait pas de favoritisme, les mieux classés et champions sont qualifiés pour les championnats de Madagascar », a fait savoir le président. Les cadors et les membres de l'équipe nationale ont participé, confirmant leur hégémonie lors de ce rendez-vous. Le président de la FMK a également exprimé sa satisfaction quant au niveau technique de l'ensemble des karatékas.

La compétition a été précédée par des stages techniques réservés aux arbitres et coaches. Les combattants se préparent désormais pour les championnats de Madagascar à Tuléar du 31 octobre au 2 novembre. Le Championnat d'Afrique cadet juniors et U21 à Tunis du 2 au 8 septembre, et le Championnat du monde à Venise en Italie du 9 au 13 octobre seront également au programme de la fédération pour ce deuxième semestre de l'année.