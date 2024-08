Madagascar: Projet d'autoroute - Rencontre positive entre le ministère des Travaux publics et la société civile

Des représentants des 50 organisations de la société civile signataires du communiqué sur le projet d'autoroute Antananarivo - Toamasina ont récemment rencontré le ministre des Travaux Publics, le Colonel Andrianatrehina Ndriamihaja Livah et son équipe. Ce fut l'occasion de partager les informations et les préoccupations concernant l'autoroute et d'échanger sur les bonnes pratiques à mettre en oeuvre.

Il a été convenu d'améliorer la transparence dans les communications, notamment en partageant les informations clés sur les études d'impact environnemental et social (EIES) en cours. Cela inclut également la diffusion proactive de certaines données sur le tracé et les zones concernées afin de renforcer la confiance entre toutes les parties prenantes.

Le Ministère envisage de collaborer étroitement avec les experts sociaux et environnementaux ainsi que les communautés pour ajuster le tracé de manière à minimiser les impacts négatifs sur les zones sensibles et les aires protégées comme le Corridor Ankeniheny-Zahamena (CAZ). Cette collaboration viserait à faire de ce projet un modèle exemplaire en matière d'aménagement du territoire à Madagascar. Les représentants de la société civile ont également souligné la nécessité de renforcer les analyses d'impact en amont et la communication.