Tunisie: Ce soir, « Mélodies Méditerranéennes» au Festival de musique symphonique d'El Jem - Un final en apothéose

L'édition 2024 tirera sa révérence en beauté, ce samedi, avec «Mélodies Méditerranéennes», un bouquet final éblouissant prévu dès la tombée de la nuit dans l'écrin millénaire de l'amphithéâtre romain.

Cette édition 2024 du Festival de musique symphonique d'El Jem s'achèvera sur une note haute en couleur, avec un concert exceptionnel prévu à 21h30 dans le cadre majestueux de l'amphithéâtre romain. L'événement, fruit d'une collaboration entre l'Institut supérieur de musique, le Conservatoire public de musique et de danse et l'Institut français de Sousse, s'annonce comme un véritable voyage musical, un pont jeté entre les rives de la Méditerranée et une ode vibrante à la palette infinie des musiques du bassin.

Au programme : un métissage audacieux de styles, allant de la musique symphonique classique aux sonorités arabes et jazz. Point d'orgue de la soirée, la première mondiale de l'opéra «Salem». Cette création 100% tunisienne réunit les talents du compositeur Samir Ferjani, la plume inspirée de Emna Rmili et la baguette envoûtante de Aymen Aziz Ben Salah. Une oeuvre qui promet de marquer les esprits et de mettre en lumière la vitalité de la scène musicale tunisienne. Ce concert de clôture incarne l'esprit même du festival: un dialogue entre les cultures méditerranéennes, une célébration de la diversité musicale. Rendez-vous donc ce soir à El Jem, pour une soirée qui s'annonce mémorable sous les étoiles d'El Jem.