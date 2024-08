Tunisie: Le comité de normalisation provisoire de la FTF enfin connu - Dans la douleur...

Kamel Idir, Chedly Rahmani et Zakia Bartagi auront la mission de ramener la FTF à des élections. Lourde mission.

La Fifa a mis un mois, un temps fou, pour désigner le président et les membres du comité indépendant et restreint qui sera chargé de l'application de la feuille de route fixée pour une période transitoire au 31 janvier 2025 ( avec possibilité de renouvellement pour 6 mois) en vue des élections. Kamel Idir, Chedly Rahmani et Zakia Bartagi sont les élus de la Fifa pour cette lourde mission. Il était temps pour ce petit ouf de soulagement après une période d'attente qui a paru interminable. Nos clubs ont dépensé des millions de dinars depuis l'ouverture du mercato le 7 juillet pour se préparer au démarrage de la saison fixé au 17 août.

Mais devant l'impossibilité d'effectuer le tirage au sort du calendrier du championnat sans l'aval conjoint de la Fifa et de la CAF, ce rendez-vous a été reporté pour une date inconnue. Ce n'est qu'après la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, au siège de la FTF et l'annonce de la date du 27 août pour le coup d'envoi ( signe que les choses ont commencé à bouger favorablement du côté de Zurich ) et qu'après le mail de la Fifa autorisant ce tirage au sort que celui-ci a pu être effectué jeudi après-midi.

L'USM et le ST l'ont échappé belle

Parler de réel soulagement, le mot n'est pas trop fort ni exagéré quand on sait que nos deux équipes, l'USM et le ST, qui sont déjà sur place pour jouer le premier tour éliminatoire de la Ligue des champions ce week-end ( pour les Monastiriens contre PSI) et de la Coupe de la CAF (pour les Stadistes contre Jamus ), ont été à deux doigts d'être disqualifiées et sorties de ces deux épreuves pour non-qualification de leurs joueurs figurant sur la liste envoyée.

Ce qui aurait été un scandale dans l'histoire de notre football. Heureusement que la Fifa et la CAF ont donné sur le fil leur accord pour le deuxième point de la correspondance urgente envoyée par le secrétaire général de la Fédération, Wajdi Aouadi, seul rescapé de l'ancien Bureau fédéral éjecté, afin d'obtenir le feu vert pour la reprise de travail de l'ancienne Commission fédérale du statut des joueurs de la FTF et de la Commission du football professionnel à la Ligue nationale de football professionnel dont le mandat a également pris fin.

La première a enregistré et qualifié sur le système TMS de la FTF relié à celui de la Fifa et à celui de la CAF les nouvelles recrues de la saison des deux clubs. La deuxième a procédé au renouvellement des licences périmées des joueurs encore sous contrat qui figuraient dans l'effectif des deux équipes la saison passée. Opération faite avec succès dans les dernières heures avant la prise de la sanction couperet.

Kamel Idir, finalement

Le choix finalement de Kamel Idir pour être le président du Comité de normalisation est connu de tous. Même si ce n'était pas la première option de la Fifa qui a longtemps tablé sur Maher Snoussi pour être l'homme de la transition en douceur sans pouvoir le convaincre d'accepter la lourde tâche. Kamel Idir est un des rares profils disponibles et disposés pour être chef d'une mission des plus délicates. Docteur en pharmacie, ex-haut fonctionnaire de l'Etat en tant qu'inspecteur général de la santé et directeur général de la pharmacie et du médicament, il a les qualités de grand gestionnaire qui peut attaquer le principal problème actuel de la Fédération qu'est le volet financement, dégraissage des dépenses et gouvernance plus saine et plus transparente. Figure emblématique du sport au poste de président d'un grand club, tel que le CA avec un long mandat (2005 à 2010), il connaît bien les rouages encore mal huilés, les imperfections, les points faibles, les zones d'ombre et les dérives de notre football. Ce n'est donc pas un bleu pour un poste d'homme de choc.

Quant à Zakia Bartagi, elle a fait partie du paysage sportif tunisien depuis les années 1980 quand elle avait été directrice du Centre national des sciences et de la médecine du sport. Aujourd'hui, elle occupe le poste éminent de présidente de la Commission de la médecine et anti-dopage de la Commission internationale des jeux francophones ( CIJF). Le juriste-conseiller à la Cour d'appel et juge-arbitre auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), Chedli Rahmani, est le troisième maillon fort de ce comité en attendant les noms des deux figures sportives qui vont compléter la liste des cinq sages qui devront s'atteler immédiatement à la tâche immense qui les attend dans un temps très court.

Par où et par quoi ce comité va commencer, tellement il y a plus d'un dossier qui n'attend plus pour être traité? La mise à jour des dates du calendrier après le tirage au sort effectué est aussi une priorité. La clarification de la situation du staff technique de l'équipe nationale et l'assainissement du climat de travail à la veille de deux rendez-vous importants pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 contre le Madagascar le 5 septembre et la Gambie le 8 est un autre chantier. Ensuite, l'arbitrage, élément-clé pour la réussite de la saison sportive, les rémunérations des arbitres et le problème de régularisation des dettes de la société chargée du fonctionnement de la technique de la VAR.

Sans oublier la situation alarmante de plusieurs clubs en panne de solutions pour éponger leurs dettes à l'exemple d'un CAB impuissant devant le chiffre effarant de 2,7 milliards, l'organisation rapide de nouvelles élections des différents bureaux des ligues nationales et régionales. La répartition des poules en ligue 2, Ligue 3 Niveau 1 et 2, Ligues régionales, les dates du démarrage de leurs championnats respectifs qui ne pourraient être logiquement qu'en octobre après la mise en place de nouveaux bureaux élus. Tous ces dossiers sont d'une importance capitale et tous sont très urgents et prioritaires. Il faudra pour s'en acquitter un travail de fourmi, jours et nuits.