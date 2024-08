Tunisie: Office National de l'huile - Les recettes d'exportation d'huile d'olive grimpent de 70%

La Tunisie compte quelque 1.750 huileries, 15 unités de raffinerie et 14 unités d'extraction de l'huile et 35 unités de transformation et d'emballage, tandis que la production d'huile d'olive s'élève à 194 mille tonnes. Les Tunisiens consomment près de 20 % de la production nationale d'huile d'olive.

La Tunisie a réalisé, à fin juillet 2024, un chiffre d'affaires estimé à 4,6 milliards de dinars généré par l'exportation d'huile d'olive. De plus, les quantités conditionnées, exportées vers le marché international, ont augmenté de l'ordre de 35%.

Ces nouvelles données fournies par l'Office national de l'huile (ONH) figurent dans le document qui détaille la progression de l'exportation d'huile d'olive au cours de la saison 2023-2024, qui avait commencé début novembre 2023. Les prévisions tablent sur près de 1 million de tonnes d'olives, équivalent à environ 210 mille tonnes d'huile.

L'ONH a souligné que la Tunisie a exporté 173,9 mille tonnes d'huile d'olive, à 26,5 dinars la tonne, dont 22,3 mille tonnes d'huile d'olive conditionnée permettant la mobilisation d'environ 0,645 milliard de dinars, sachant que le prix s'élève à 28,9 dinars la tonne..

Au cours de la saison 2022-2023, la Tunisie a exporté environ 164,2 mille tonnes d'huile d'olive pour une valeur de 2,7 milliards de dinars, dont 16,5 mille tonnes conditionnées ont fourni des recettes de l'ordre de 0,344 milliard de dinars.

Les données relatives à la saison de l'huile d'olive révèlent une évolution positive de 70 % des recettes d'exportation d'huile d'olive en comparaison de la même période de l'année dernière

La balance commerciale alimentaire de la Tunisie a atteint un excédent de 1,8 milliard de dinars à fin juin 2024, grâce à une augmentation du panier de produits, y compris le développement des exportations d'huile d'olive de 87,8%.

La Tunisie compte quelque 1.750 huileries, 15 unités de raffinerie et 14 unités d'extraction de l'huile et 35 unités de transformation et d'emballage, tandis que la production d'huile d'olive s'élève à 194 mille tonnes. Les Tunisiens consomment près de 20 % de la production nationale d'huile d'olive.