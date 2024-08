Tunisie: Mercato des expatriés - Saif-Eddine Khaoui vers Bodrumspor

Direction la Turquie pour l'ex-international tunisien.

A 29 ans accomplis, Saif Khaoui a encore de belles années devant lui. Désireux de se relancer davantage après la fin de son engagement à Clermont Foot, club avec qui il n'a pas vraiment brillé, l'ex-joueur de l'OM, Caen, Troyes et Khor Fakkan des Emirats, l'ex-international tunisien aux 18 sélections pourrait mettre le cap sur la Turquie, précisément à Bodrumspor, promu en Süper Lig. Aux dernières nouvelles, les pourparlers auraient atteint un stade avancé et le milieu offensif de poche serait donc en passe de signer. A cet effet, les parties en présence tiennent un accord sur le montant du transfert et il reste juste à s'entendre sur la durée de l'engagement. Sur Transfermarkt, Khaoui est valorisé à 1,4 million d'euros.

Sahli signe en Hongrie

Wajdi Sahli n'est plus un joueur des Serbes de Radnicki 1923. L'ex- attaquant de l'ESS U21, Apollon Smyrnis, Sutjeska Niksic et Kaspiy Aktau a opté pour le promu hongrois, l'ETO FC Györ. Ainsi, au final, Sahli n'évoluera pas aux côtés de son compatriote Louay Ben Hassine, récemment transféré à Radnicki. A 27 ans donc, Wajdi Sahli passe de Serbie à la Hongrie et tentera de creuser son sillon dans un championnat réputé, une ligue qui dispose d'une bonne visibilité, sorte de tremplin pour un joueur qui peut progresser davantage.

Mohamed Ali Ben Romdhane en route vers Al Ahly

Mohamed Ali Ben Romdhane va quitter les Hongrois de Ferencvaros après avoir porté la casaque dudit club durant une saison. Direction Al Ahly du Caire pour l'ex-milieu de l'EST, alors que jusque-là, les détails du transfert du stratège de 24 ans n'ont pas encore filtré. Une chose est sûre cependant, Ben Romdhane sera prêté pour une saison (contre une somme de 2 millions de dollars) avec option d'achat pour le club cairote.