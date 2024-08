Congo-Brazzaville: L'ONG Mfor apporte son assistance au Rnoac

Fidèle à son objectif d'assister les vulnérables, l'organisation non gouvernementale (ONG) Ma famille en or (Mfor) vient une fois de plus de poser un geste de générosité à l'endroit des enfants affectés et infectés par le VIH/sida encadrés par le Réseau national des organisations à assise communautaire (Rnoac).

Représentée pour la circonstance par sa chargée de communication, Tyty Kasongo, et sa conseillère administrative, Mireille Kumbazi, l'ONG Mfor a remis récemment au Rnoac un important lot de biens vivres et non vivres constitué de vêtements, chaussures, fournitures scolaires, biscuits, sucre, riz, ... A travers cette assistance, Mfor vient ainsi sceller un partenariat avec Rnoac pour apporter son appui à l'amélioration de la qualité de vie des enfants infectés et affectés par le VIH/sida qui, dans bien de cas, sont confrontés à plusieurs problèmes pour leur survie.

Le chargé de projet, Jean-Louis Tshikangu, a remercié l'ONG Mfor pour ce geste de coeur. Il s'est dit très flatté de travailler avec les femmes des médias. "Je crois que Mfor nous accompagnera dans nos différents coins de distribution et dans nos différentes activités d'appui aux enfants vulnérables", a-t-il renchéri.

Au nom du cordonnateur national, Clarisse Mawika a salué le nouveau partenariat entre Mfor et Rnoac, promettant que les biens vivres et non vivres reçus seront distribués à bon escient au bénéfice de tous les enfants encadrés par sa structure. Quant à la chargée de communication, Titi Kasongo, le Rnoac est pour Mfor le canal sûr pour atteindre les vrais bénéficiaires et pense que ce partenariat contribuera à soulager tant soit peu les conditions de vie des enfants infectés et affectés par le VIH/sida.

Le Rnoac qui oeuvre dans l'encadrement des enfants infectés et affectés par le VIH/sida peut aujourd'hui compter sur l'appui de Mfor qui, d'ailleurs, n'est pas à sa première action dans le cadre de l'assistance aux personnes vulnérables. Elle a, à plusieurs reprises, apporté son assistance à l'orphelinat " C'est mon secret", aux homes des vieillards, à l'ONG La compassion...

Notons que pour la seule ville de Kinshasa, le Rnoac encadre 3 000 enfants infectés et affectés par le VIH qui sont dans des familles d'accueil.