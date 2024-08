Ethiopie: La CNUCED salue l'évolution positive de la politique de réforme macroéconomique du pays

Addis Ababa — Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la politique de réforme macroéconomique de l'Éthiopie est une mesure très positive pour renforcer l'ensemble de l'environnement économique et la confiance des investisseurs.

S'adressant à l'ENA, Diane Sayinzoga, chef du bureau régional de la CNUCED pour l'Afrique, a salué l'Éthiopie pour son changement transformationnel qui devrait résoudre les problèmes structurels de l'économie de la nation est-africaine.

Selon elle, la politique de réforme macroéconomique en cours de mise en oeuvre sera essentielle pour créer un meilleur environnement macroéconomique et renforcer la confiance des investisseurs dans le pays.

Mme Sayinzoga a souligné que : "Il s'agit d'une démarche très positive, qui donnera des résultats très positifs dans les mois à venir, en termes de renforcement de l'environnement macroéconomique du pays et de construction de la confiance des investisseurs".

Récemment, le gouvernement éthiopien s'est lancé dans la mise en oeuvre complète d'une politique de réforme macroéconomique.

Dans le cadre de cette réforme, la banque centrale du pays a annoncé la réforme du régime de change, qui améliorera considérablement l'attrait de l'Éthiopie pour les investisseurs étrangers.

Plus important encore, cette politique a donné un coup de fouet aux entrées d'IDE et a permis d'aligner l'environnement commercial sur celui des pays voisins et des pays pairs.

Ces réformes ont en fait les motivations, et englobent les piliers clés pour attirer plus d'investisseurs à venir dans le pays et à investir dans divers domaines, a expliqué le chef.

En outre, Mme Sayinzoga a déclaré que la volonté et l'engagement du gouvernement à promouvoir et à créer un environnement très favorable aux investissements sont également des éléments qui motivent les agences de l'ONU, y compris la CNUCED.

Elle a ajouté que les réformes en cours en Éthiopie, considérées comme révolutionnaires, motivent également les investisseurs privés.

Il y a des investisseurs qui sont très intéressés à venir comprendre et connaître les incitations existantes dans le pays et les facilités que la Commission éthiopienne d'investissement (EIC) peut fournir, a-t-elle noté.

Il y a vraiment beaucoup de motivations pour travailler avec l'EIC et ensemble pour promouvoir l'investissement, selon le chef.

La CNUCED et le gouvernement éthiopien collaborent dans de nombreux domaines, dont la promotion des investissements.

Depuis plus de 20 ans, la CNUCED fournit également une assistance technique à l'Ethiopian Investment Commission et à d'autres entités gouvernementales sur la politique et la promotion de l'investissement, la facilitation du commerce, entre autres interventions en Éthiopie, a-t-elle indiqué.

L'Éthiopie se distingue désormais de nombreux marchés émergents par son système de taux de change réglementé, marqué par des contrôles et des pénuries d'approvisionnement en devises.

L'ancien régime de change, qui était considéré comme un facteur dissuasif majeur par les investisseurs étrangers, devrait renforcer l'intérêt et l'activité des IDE en Éthiopie.