Ile Maurice: Rencontre entre le speaker Duval et le ministre des Affaires étrangères Jaishankar

Durant sa visite de trois jours en Inde, dans le cadre d'une mission sur les pratiques parlementaires, le speaker de l'Assemblée nationale, Adrien Duval, a rencontré le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar.

Les discussions ont porté sur les bonnes relations bilatérales entre l'Inde et Maurice. D'ailleurs, le ministre indien a publié hier des photos de lui et d'Adrien Duval sur sa page Facebook. «Pleasure to welcome Mauritius' National Assembly Speaker Adrien Charles Duval. Recalled my recent visit to Mauritius as we discussed further strengthening of partnership», a-t-il écrit.