Maroc: Moulay Yacoub - Installation de nouveaux agents d'autorité

Moulay Yacoub — Une cérémonie d'installation des nouveaux agents d'autorité affectés récemment dans la province de Moulay Yacoub, dans le cadre du mouvement de mutation opéré par le ministère de l'Intérieur, s'est tenue vendredi.

Dans une allocution lue en son nom par le chef de la Division des Affaires Intérieures (DAI), le gouverneur par intérim de la province, Abdelouahab Fadel a indiqué que ce mouvement intervient dans le cadre de la consécration du principe de l'équité et de l'égalité en matière de couverture du territoire national et la continuité du service de l'administration publique.

Il ajouté que ce mouvement s'est opéré conformément aux Hautes Orientations royales, dans le cadre d'une approche basée sur la valorisation des ressources humaines et l'objectivité dans l'évaluation du rendement.

A travers ce mouvement, le ministère de l'Intérieur vise à consacrer le principe de reconnaissance des efforts et sacrifices consentis par les agents d'autorité lors des grands rendez-vous et en matière de gestion de crise, a souligné le gouverneur, ajoutant qu'il est basé sur les critères de compétence, de mérite et de l'égalité des chances en ce qui concerne l'accès aux postes de responsabilité de manière améliorer le rendement de l'administration au service du citoyen.

M. Fadel a appelé les nouveaux agents d'autorité à s'acquitter de leur mission dans le respect des orientations contenues dans les discours royaux et des dispositions de la Constitution, avec la mise en oeuvre optimale des prérogatives qui leur sont dévolues en application des lois en vigueur et ce, en concertation avec l'ensemble des acteurs dont les élus, les services déconcentrés de l'Etat et la société civile.

Il a invité, à cette occasion, les nouveaux agents d'autorité et ceux n'ayant pas été concernés par ce mouvement d'être au coeur des nouveaux défis à travers la mise en oeuvre des politiques publiques et de contribuer à la réussite des prochaines échéances nationales notamment le recensement général de la population et de l'habitat tout en oeuvrant pour le bien des citoyens avec le sérieux requis.

La cérémonie d'installation de ces nouveaux agents d'autorité, qui sont au nombre de huit, s'est déroulée en présence de chefs de services extérieurs, des élus et des acteurs de la société civile.

Ce mouvement de mutation intervient dans le cadre des mesures visant la valorisation des ressources humaines du ministère dans les rangs des agents d'autorité partant du rôle central qu'ils jouent en incarnant le concept du service public, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, basée sur les principes de l'intérêt général, de la transparence, de la justice spatiale et de la cohésion sociale, et eu égard à l'engagement constant des membres de ce corps pour répondre aux besoins des citoyens et à l'accompagnement du processus de développement que connaît le Maroc.

Le mouvement de mutation dans les rangs des agents d'autorité, opéré par le ministère de l'Intérieur, a concerné 592 agents, soit 23% de l'effectif total de ce corps de l'Administration territoriale.