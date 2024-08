Maroc: Tarfaya - Installation d'agents d'autorité nouvellement nommés

Tarfaya — Les agents d'autorité nouvellement nommés dans la province de Tarfaya, dans le cadre du mouvement de mutation opéré par le ministère de l'Intérieur, ont été installés dans leurs fonctions, vendredi.

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, a indiqué que ce mouvement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales visant à assurer un service public conformément aux principes d'égalité et d'équité en matière de couverture territoriale et de la continuité du service de l'administration publique.

Le ministère de l'Intérieur a pris plusieurs mesures pour renforcer ses ressources humaines en ce qui concerne le corps des agents d'autorité, a-t-il ajouté, notant que cette opération vient renforcer le rôle vital de ce corps dans la consécration du concept de service public, tel que souligné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en promouvant les principes d'intérêt public, d'intégrité, de justice territoriale et de cohésion sociale.

Cette démarche s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie annuelle du ministère de l'Intérieur visant à préparer et à identifier périodiquement de nouvelles générations de responsables locaux afin d'accompagner les différents projets de développement et d'améliorer la vie quotidienne des citoyens, a indiqué le gouverneur de la province de Tarfaya, soulignant que cette stratégie repose sur le strict respect des critères de compétence, de mérite et d'égalité des chances dans l'accès aux postes de responsabilité.

Le responsable a, par ailleurs, exhorté les agents d'autorité nouvellement nommés à être à la hauteur de la responsabilité qui leur est confiée dans le cadre du nouveau concept d'autorité tel qu'instauré par le Souverain, en faisant preuve de discipline et d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions.

La cérémonie d'installation de ces nouveaux agents d'autorité, qui sont au nombre de sept, s'est déroulée en présence du chef de cabinet du gouverneur de la province de Tarfaya, de représentants des instances judiciaires et des services de sûreté et de sécurité, d'élus, de notables et chefs de tribus sahraouies de la province, ainsi que d'acteurs de la société civile.

A rappeler que le mouvement de mutation dans les rangs des agents d'autorité, opéré par le ministère de l'Intérieur, a concerné 592 agents, soit 23% de l'effectif total de ce corps de l'Administration territoriale.