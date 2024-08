Congo-Kinshasa: Beni - Essor d'activités socio-économiques malgré l'insécurité

Malgré plus d'une décennie d'insécurité, la ville de Beni (Nord-Kivu) refuse de céder à la peur. Des quartiers émergent, des maisons s'élèvent, et les activités commerciales battent leur plein, témoignant de la force et de la résilience de ses habitants, constate un reporter de Radio Okapi.

À Beni, l'insécurité persiste, mais la ville se transforme. Des maisons modernes émergent, symbolisant l'espoir et la résilience de ses habitants

L'un d'eux témoigne : « Tu sais, on ne peut pas se laisser abattre, on ne peut pas non plus se complaire dans la souffrance. Avec ce mécanisme de résilience développé, c'est ainsi que, même en pleine tourmente, on observe du développement, des constructions, des investissements ».

L'électrification de la ville de Beni, réalisée il y a quatre ans par l'entreprise privée Énergie du Kivu (ENK), a joué un rôle clé dans cette dynamique, en favorisant l'essor de petits commerces.

Queen Bendela, tenancière d'un restaurant, explique : « L'électricité de l'ENK a beaucoup contribué. Avant, je fermais à 21h, mais maintenant, le week-end, je peux rester ouvert jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin, et cela a un impact. Cela a aussi beaucoup aidé à la conservation des vivres et des boissons au frais »

Malgré les défis sécuritaires, chaque nouvelle construction à Beni est perçue par la population locale comme une victoire contre l'insécurité.