Gabon: Emmanuel Ombana salue le discours de Brice Oligui Nguema et propose des actions concrètes pour la jeunesse gabonaise

Emmanuel Obakamba Ombana, acteur influent de la société civile gabonaise et fervent défenseur de la cause des jeunes, réagit avec optimisme au discours prononcé par le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Gabon.

Pour Emmanuel Ombana, ce discours marque une étape importante dans la réorientation du destin de la nation, mais appelle aussi à des actions concrètes pour impliquer la jeunesse dans cette reconstruction.

1- Un discours rassembleur aux accents d'unité nationale

Obakamba Ombana voit dans ce discours, un appel fort à l'unité, à la cohésion et à la construction collective du Gabon. Selon lui, le message de "Construire ensemble notre pays" est fondamental dans un contexte de transition où le Gabon se remet d'une période d'instabilité. Le Président Oligui Nguema appelle les Gabonais à dépasser les divisions et à travailler pour un futur commun. Obakamba Ombana considère ce message de réconciliation comme crucial, notamment pour renforcer la paix sociale et la stabilité politique.

"Le Président a su toucher un point sensible : la nécessité de réconcilier toutes les composantes de notre société, en particulier la jeunesse, trop souvent marginalisée dans les décisions politiques", déclare Obakamba Ombana.

2 - Redonner l'espoir à la jeunesse : une priorité absolue

%

Obakamba Ombana se dit particulièrement réceptif à l'engagement du Président de "redonner l'espoir à la jeunesse". Pour lui, cette déclaration marque une prise de conscience plus renforcée de l'importance stratégique des jeunes dans le développement du Gabon. Cependant, il appelle à des actions plus amplifiées et concrètes pour répondre aux attentes des jeunes en matière d'emploi, de formation et d'entrepreneuriat.

Obakamba Ombana propose plusieurs pistes pour matérialiser cet engagement :

- Accélérer les mécanismes d'opérationnalisation de la Banque du Commerce et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, qui soutiendrait financièrement les jeunes porteurs de projets innovants, en particulier dans les secteurs clés comme l'agriculture, le numérique et l'énergie.

- Renforcer la mise en oeuvre des programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins du marché, pour donner aux jeunes les compétences nécessaires à leur insertion dans l'économie nationale.

- Un système d'incitations fiscales pour les entreprises qui recrutent et forment des jeunes, afin de stimuler l'emploi des jeunes diplômés et non diplômés.

Selon lui, ces mesures permettraient non seulement de lutter contre le chômage des jeunes, qui dépasse les 40 %, mais aussi de les intégrer pleinement dans le processus de transformation économique du pays.

3 - La réappropriation de l'économie : une opportunité pour les jeunes

Obakamba Ombana salue également la volonté du Président Oligui Nguema de se réapproprier les ressources économiques du Gabon, notamment à travers le rachat d'Assala Energy. Il voit dans cette initiative une opportunité pour que les jeunes soient intégrés dans les secteurs clés de l'économie, tels que les mines, l'agriculture, le bois et le numérique.

"Le Président montre une réelle ambition pour la souveraineté économique du Gabon. Il est impératif que cette volonté se traduise par des opportunités directes pour les jeunes, en les formant et en les impliquant dans ces secteurs", explique Obakamba Ombana.

Il propose par ailleurs que les jeunes soient formés dans les métiers de l'économie verte et des nouvelles technologies, afin de participer activement à la diversification économique du pays.

4 - L'État de droit : une condition indispensable à la réussite

Obakamba Ombana appuie également le message du Président sur la nécessité de renforcer l'État de droit. Il estime que la stabilité et la discipline prônées par le Président sont des éléments essentiels pour garantir un climat favorable au développement économique et social.

Toutefois, il insiste sur l'importance d'impliquer les jeunes dans ce processus en leur offrant des espaces de participation démocratique, notamment à travers des consultations populaires et des forums de discussion.

Pour lui, un dialogue permanent entre les jeunes et les institutions est essentiel pour garantir leur engagement et leur responsabilité dans la construction de l'État de droit.

5 - Conclusion : Un discours porteur d'espoir, mais des actions attendues

En conclusion, Obakamba Ombana se montre globalement optimiste quant à la vision exprimée par le Président Oligui Nguema dans son discours du 16 août 2024. Il voit dans ce discours une véritable opportunité pour la jeunesse gabonaise de se mobiliser et de jouer un rôle central dans la transformation du pays. Toutefois, il rappelle que seules des actions concrètes et mesurables permettront de traduire cet espoir en réalité.

"Nous attendons maintenant que ces paroles se transforment en actes, et que la jeunesse gabonaise devienne enfin le moteur du développement économique et social de notre pays", conclut-il.