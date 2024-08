Congo-Brazzaville: Santé maternelle et infantile - Distribution à Pointe-Noire du guide pratique de la femme enceinte

Un lot du guide pratique de la femme enceinte et de la femme allaitante a été remis, le 14 août au centre de santé intégré (CSI) de Siafoumou, dans le 5e arrondissement Mongo Mpoukou, par Alphonse Kikondi, président communal de l'Association congolaise pour le bien-être familial (ACBEF) à Victorine Bipoumbou, cheffe dudit CSI, en présence des partenaires et invités.

La remise du document est intervenue un mois après la cérémonie officielle de sa distribution qui fait partie de la seconde phase du projet "Kenguila mwana" (Prendre soin de l'enfant), lancé en 2020 par l'ACBEF, en partenariat avec la société Chevron Congo S.A.U. Cette phase 2023-2024 vise à distribuer le guide élaboré dans sa partie pilote, peu après la première en 2020-2022 qui a contribué à l'amélioration des connaissances de la jeune fille sur les méthodes contraceptives modernes, d'une part, et à la réduction du taux de mortalité chez la femme enceinte et chez le nourrisson, d'autre part.

En présentant le document, Alphonse Kikondi a dit: « Ce guide, abondamment illustré pour faciliter la lecture et la compréhension de son contenu par les utilisatrices, contient l'essentiel des informations données dans les différents CSI aux femmes enceintes et allaitantes en consultation. C'est un manuel consacré essentiellement à la prise en charge de la femme enceinte, à la consultation prénatale, à la prévention et au traitement du paludisme ainsi que d'autres pathologies au cours de la grossesse, au tétanos maternel et néonatal, à l'alimentation, à la covid-19, aux méthodes contraceptives modernes adaptées aux femmes allaitantes » .

Réceptionnant le manuel, Victorine Bipoumbou, cheffe du centre, a renchéri: «Ce document va contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale et permettre de bien suivre la femme enceinte mais aussi les jeunes filles en état de grossesse et celles qui allaitent fréquentant notre centre ».

Félicitant l'initiative de l'ACBEF qui a élaboré ce guide avec l'appui de la société Chevron, Grâce Bakabadio, représentant de la direction départementale de la Population, a ajouté que ce manuel est d'un apport inestimable pour les femmes enceintes et allaitantes, car il donne toutes les informations nécessaires pour leur santé et celle du nouveau-né.

Avant le CSI de Siafoumou, le guide a été remis également dans les districts sanitaires de Lumumba, Mvou Mvou, Tié-Tié, Loandjili, Ngoyo sans oublier Tchiamba Nzassi.

Signalons que près de 89 000 exemplaires de ce document qui participe aussi à la lutte contre la mortalité maternelle et à la réduction des besoins non satisfaits en planification familiale, à se protéger contre le risque des grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles y compris le sida, vont être distribués au niveau national aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, notamment dans les douze départements du pays.

D'après le Programme national de dévéloppement sanitaire, la prévalence contraceptive reste très faible (20 %). Le taux de mortalité maternelle est estimé à 426 décès pour 100 000 naissances vivantes et celui de la mortalité infantile est de 76 pour 1000 naissances vivantes. 26 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique et 14% d'entre eux ont une insuffisance pondérale et la prévalence moyenne des petits poids à la naissance est de 13 %.