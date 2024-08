Congo-Brazzaville: PEAC - Un nouveau plan d'affaires stratégique 2025-2028 à l'étude

Les membres du comité de direction du Pool énergétique d'Afrique centrale (PEAC) ont examiné, le 16 août, le document du Plan d'affaires stratégique (PAS) pour la période 2025-2028. À travers cette feuille de route dotée d'un budget évalué à 18,6 milliards d'euros, le PEAC entend accélérer la réalisation des projets régionaux d'électrification et du marché de l'électricité ainsi que la formation des techniciens.

Le plan 2025-2028 du PEAC devrait entrer en application dès le 1er janvier 2025, à l'expiration de l'actuel plan de travail 2022-2024. Après la présentation au comité de direction, le document fera l'objet de discussions au niveau d'autres instances de gouvernance de l'institution, avant sa validation par les ministres en charge de l'Energie de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC). « Le document va être vulgarisé pour une meilleure appropriation par toutes les parties prenantes », a indiqué Atadet Azarak Mogro, le secrétaire permanent du PEAC.

Ce programme quadriennal prévoit une série d'activités permettant la concrétisation des projets régionaux d'électrification estimés à environ à 18,5 milliards d'euros; le renforcement des capacités du PEAC, à travers notamment des moyens techniques et humains ; l'opérationnalisation de la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale ; le développement d'un véritable marché régional de l'électricité par l'approfondissement des règles techniques et commerciales ; et la mobilisation de financements pour le bon fonctionnement du PEAC, y compris des projets régionaux.

Institution spécialisée de la CEEAC, le PEAC porte 41 projets régionaux d'électrification au nombre desquels le projet de la Boucle de l'amitié énergétique englobant les projets de l'interconnexion des réseaux électriques Inga-Cabinda-Pointe-Noire, regroupant l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. On peut citer aussi le projet de construction du barrage de Chollet, d'une capacité de 600 mégawatts, sur la rivière Dja/N'goko, à cheval sur la frontière du Cameroun et le département de la Sangha.

Ce nouveau PAS contribuera à consolider les acquis du PEAC et surtout à relever les défis liés à l'accès à l'électricité au cours des quatre prochaines années, a souligné Rigobert Gbazi, le chef de département technique chargé de l'électricité du PEAC. Mais la recherche des financements nécessaires pour la réalisation des projets représente une autre paire de manches. Le pool énergétique peut néanmoins compter sur la Banque mondiale engagée à appuyer la mise en oeuvre du programme, de même que la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'Agence française de développement, la coopération allemande GIZ, sans compter la contribution des Etats membres et des investissements privés.

Signalons que cette session extraordinaire du comité de direction a également été consacrée à l'examen du rapport d'audit du PEAC pour l'exercice 2023. En effet, l'auditeur Moore Stephens CA a donné une opinion favorable sur l'état financier, assortie d'une recommandation sur la programmation des dépenses en lien avec le référentiel comptable du PEAC. Cette opinion favorable de l'auditeur conforte les réformes opérées au sein du PEAC et renforce l'image de l'institution auprès de ses partenaires techniques et financiers.

Un nouvel horizon s'ouvre pour le PEAC créé en 2003, dans le but de réaliser la politique énergétique, les études et la construction des infrastructures communautaires, ainsi que l'organisation des échanges de l'énergie électrique et des services connexes dans l'espace communautaire. « Notre ambition est de booster les activités du PEAC à l'image des autres pools énergétiques du continent », a exprimé Rui Pereira Do Amaral Gourgel, le président du comité de direction, qui est aussi le président du Conseil d'administration de la Société nationale d'électricité de l'Angola.