Congo-Brazzaville: Fermeture des stades - La FIFA invite le ministère des Sports et la Fécofoot au dialogue

La Fédération internationale de football association (Fifa) s'est prononcée, le 16 août à travers une correspondance, sur la décision prise par le ministère des Sports de suspendre provisoirement l'autorisation d'occuper les stades à la Fédération congolaise de football (Fécofoot) .

Dans sa lettre signée par Jean Marie Kenny, directeur de la division Associations membres à la Fécofoot, la Fifa a exhorté les parties concernées à chercher le dialogue et à trouver la solution à la situation actuelle dans les plus brefs délais afin de permettre aux compétitions de reprendre le plus rapidement possible.

« Au vu de la situation, et afin de permettre aux activités sportives de la Fécofoot et de ses membres de reprendre le plus rapidement possible, nous exhortons les parties concernées à chercher le dialogue et à trouver une solution à la situation actuelle dans les plus brefs délais », a déclaré la Fifa.

La mention de défaillance évoquée par les dirigeants des clubs d'élite était la principale raison de la fermeture provisoire des installations sportives. « Monsieur le ministre a été saisi, le 9 juillet 2024, par les présidents des clubs de Ligue 1 d'une situation de crise les opposant à la Fédération congolaise de football. En effet, soulignant entre autres dans leur motion de défiance des soupçons de corruption et de matches arrangés du championnat national, les clubs d'élite retirent leur confiance au Comité exécutif de la Fécofoot et suspendent leur participation à la Coupe du Congo et aux activités futures organisées par la fédération jusqu'à nouvel ordre », peut- on lire dans la note signée par le directeur de cabinet du ministre des Sports.

%

Et d'ajouter : « En considérant ce qui précède, face à d'éventuels risques de trouble à l'ordre public que pourraient entraîner les regroupements dans les infrastructures sportives dédiées au football, par principe de précaution et sur instruction de monsieur le ministre, je viens par la présente porter à votre connaissance la suspension provisoire de l'autorisation d'occuper les stades qui vous a été délivrée ».

La Fécofoot a présenté la situation à la FIfa. L'instance qui gère le football mondial lui a répondu. « Nous avons pris note du contenu de la lettre datée du 13 juillet par laquelle le ministère vous a notifié sa décision de suspendre provisoirement votre autorisation d'occuper des stades en raison d'une motion de défiance adressée au Comité exécutif de la Fécofoot par certains clubs d'élite du football congolais », a souligné la Fifa dans sa correspondance. La lettre précise, en effet, que les signataires de cette motion de défiance n'ont fourni aucune preuve de ce qu'ils ont évoqué.

« A cet égard, il nous est difficile de comprendre les motivations du ministère de suspendre une telle autorisation. Nous notons, par ailleurs, les irrégularités que vous avez soulignées en relation avec la dite motion de défiance et constatons que les signataires de la motion ne semblent avoir fourni aucune preuve à l'appui des soupçons de corruption et de matches arrangés du championnat national de football auxquels ils font référence. De plus, la grande majorité des reproches avancés par les signataires de la motion se focalisent sur le manque de résultats sportifs », estime la Fifa.

Elle a, par ailleurs, rappelé dans ce contexte que « chaque association membre de la Fifa jouit d'une indépendance et d'une autonomie à préserver de toute ingérence extérieure, qu'elle soit étatique ou autre. Les associations membres de la Fifa sont, en effet, statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence de tiers (cf. art 14 al1 lit.i) et art. 19 des Statuts de la Fifa) ».