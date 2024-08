Congo-Brazzaville: Les États-Unis souhaitent renforcer leur partenariat avec le pays

Au cours d'une conférence de presse animée le 16 août à Brazzaville au côté de l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Eugène Young, le coordinateur de Power Africa, Richard Nelson, a partagé les atouts que pourrait apporter Power Africa au Congo en vue de renforcer son secteur de l'énergie.

Durant son séjour en République du Congo, Richard Nelson a indiqué qu'il rencontrera particulièrement le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Il entrevoit aussi des discussions avec le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Émile Ouosso ; le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso ainsi qu'avec les représentants du Central african power pool (Pool d'énergie d'Afrique centrale). L'objectif de ces rencontres est de discuter de la manière dont Power Africa pourra contribuer à l'essor du secteur de l'énergie au Congo. Cela par le biais de l'assistance technique, du renforcement de capacités ou d'études de faisabilité qu'offrira Power Africa.

« A travers cette visite, nous travaillerons ensemble dans l'espoir d'améliorer le secteur énergétique en Afrique et particulièrement au Congo. L'une de nos priorités sera de collaborer avec le secteur privé. En Afrique, nous avons déjà eu à travailler avec des sociétés en vue de fournir aux familles l'accès à l'énergie solaire, hydroélectrique et au gaz », a déclaré Richard Nelson, coordinateur de Power Africa.

Il a, en outre, fait savoir qu'avant d'arriver à Brazzaville, il a séjourné à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec son équipe où ils ont rencontré une compagnie locale proposant des petites solutions solaires pour des maisons susceptibles de générer la lumière, charger des batteries, faire fonctionner la télévision... Des solutions qui servent déjà à près de 500 000 ménages. « Et c'est ce que nous voulons voir ici en République du Congo. Des entreprises de ce genre capables de proposer des solutions solaires et énergétiques au profit de la population à des coûts abordables », a indiqué Richard Nelson.

A travers ce partenariat piloté par le gouvernement américain, Power Africa s'appuie non seulement sur les efforts collectifs du secteur privé, mais aussi sur celui des organisations internationales de développement et des gouvernements pour doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici à 2030. À cet effet, cette initiative s'engage à travailler avec d'autres agences de développement en République du Congo comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement en vue d'améliorer l'accès à l'électricité. Cette collaboration, a fait savoir Richard Nelson, comprendra la planification et la mise en oeuvre de programmes conjoints et complémentaires, la facilitation du cofinancement de l'énergie, ainsi que le partage et la coordination des informations et des ressources.

Lancée en 2013, Power Africa est une initiative du gouvernement américain visant à améliorer l'accès à une électricité fiable en vue de soutenir la croissance économique en Afrique subsaharienne. À ce jour, Power Africa a contribué à fournir des services d'électricité nouveaux ou améliorés à plus de 200 millions de personnes en Afrique subsaharienne en ajoutant 43 millions de nouveaux raccordements électriques pour les foyers et les entreprises dans 42 pays.