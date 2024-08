Sénégal: Cheikh Dieng invite le Premier ministre à ordonner un 'audit exhaustif' de l'ONAS

Pikine — L'ex-directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng, a invité vendredi après-midi, le Premier ministre, Ousmane Sonko, à ordonner un "audit exhaustif" sur la gestion du secteur de l'assainissement.

"J'invite le Premier ministre à ordonner un audit exhaustif sur la gestion du secteur de l'Assainissement pour mieux comprendre que c'est mon refus d'obéir aux lobbies que j'ai été limogé de mon poste. Il y a eu des explications non fondées sur mon limogeage. En réalité, le vrai problème, c'est que j'ai juste refusé de satisfaire le voeu des gros lobbies. C'est ça la vérité. J'ai refusé d'obéir à ces lobbies qui tiennent le secteur de l'Assainissement", a-t-il indiqué.

Cheikh Dieng s'exprimait lors d'un point de presse pour apporter des explications à la suite de son limogeage. Il a parlé de "manipulations", consistant à donner au président de la République et son Premier ministre, "des informations non vérifiées et non fondées sur sa gestion à la tête de l'Office national de l'assainissement du Sénégal".

Il a dit avoir été accusé d'avoir bénéficier d'un "véhicule de façon non conforme aux règles, d'une gestion clanique avec notamment un parent occupant le poste de Directeur administratif et financier, ainsi qu'un recrutement clientéliste massif. En plus, il a dit avoir été accusé de dépassement budgétaire, et l'attribution de marchés pour le curage des canaux".

"Je ne me reproche rien. Toutes ces accusations ne sont pas fondées. Et en plus, avec de pareils soupçons, le plus simple était que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement me demande un rapport détaillé et documenté pour tirer au clair ses accusations et soupçons. J'ai tous les documents justificatifs de toutes mes actions à la tête de l'ONAS", a-t-il expliqué.

Cheikh Dieng a toutefois assuré de sa volonté de poursuivre son compagnonnage avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko qui lui ont fait confiance, avant de le nommer Directeur Général de l'ONAS.

L'ingénieur hydrogéologue Séni Diène avait été nommé mercredi 31 juillet 2024 directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), en remplacement de Cheikh Dieng, trois mois environ après l'arrivée de ce dernier à la tête de cette structure.

M. Dieng, nommé directeur général de l'ONAS le 25 avril dernier, avait pris fonction le 13 mai au cours d'une cérémonie de passation de service. Il avait remplacé l'inspecteur des impôts et des domaines, Mamadou Mamour Diallo.

La tutelle ne s'est pas encore prononcée sur les raisons du limogeage de l'ex Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS).