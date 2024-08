Niger: Pour mieux approvisionner le marché local- Le gouvernement interdit d'exportation du riz paddy, du riz blanchi, du sorgho et du mil

Au Niger, le ministère du commerce a, dans un communiqué rendu public le 08 Août 2024, interdit jusqu’à nouvel ordre l’exportation du riz paddy, du riz blanchi, du sorgho ainsi que du mil afin d’assurer l’approvisionnement régulier du marché national. A appris l’Anp

« Par conséquent, des instructions ont été données aux agents assermentés du ministère du commerce et de l’industrie et aux forces de défense et de sécurité de réprimer tout contrevenant à la violation des dispositions du présent arrêté conformément aux textes en vigueur », conclut le communiqué du Ministère du commerce consulté par cette agence.

Rappelons que la Banque mondiale a approuvé en Juin 2024, un financement destiné à soutenir les secteurs de l’agriculture et de l’élevage au Niger afin qu’ils deviennent plus productifs, bénéficient d’un meilleur accès aux marchés et stimulent les investissements du secteur privé. Le programme renforcera la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages nigériens ainsi que leur résilience au changement climatique. Selon une note de la Banque mondiale, le Projet de modernisation de l’élevage et de l’agriculture (Lamp) bénéficiera d’une enveloppe de financement de l’Association internationale de développement (IDA) pouvant atteindre 1 milliard de dollars, étalée sur 12 ans et répartie en trois phases se chevauchant. Au cours de la phase 1, qui s’étend jusqu’en 2029 et équivaut à 350 millions de dollars, le projet investira dans des technologies et innovations climato-intelligentes, des systèmes d’irrigation et de bonnes pratiques agricoles et pastorales.

%

A noter qu’au Niger, l’agriculture représente près de 40 % du produit intérieur brut du pays et emploie plus de 80 % de la population. Le secteur est très largement tributaire des précipitations. Or celles-ci en raison du changement climatique diminuent et deviennent moins prévisibles, tandis que les températures augmentent. La désertification et l’augmentation de la fréquence des sécheresses et des inondations ont des effets dévastateurs sur les cultures et le bétail. Plus de 3,4 millions de nigériens sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë.