Ile Maurice: Saison hippique écourtée... élections générales en approche ?

Il n'y a pas de fumée sans feu. Au coeur de toutes les conversations dans le giron hippique depuis la semaine dernière, un important remaniement du calendrier 2024 a été entériné par les autorités hippiques du pays, hier après-midi, avec l'annonce de la fin de la présente saison le 10 novembre. Pour beaucoup d'observateurs hippiques, il devient de plus en plus évident que la tenue des prochaines élections générales a eu une grosse incidence sur cette décision.

Prévu pour le 30 novembre, le rideau tombera finalement sur la saison 2024 trois semaines plus tôt, soit le 10 novembre. Une demande en ce sens, effectuée par l'organisateur de courses, People's Turf PLC (PTP), auprès de la Gambling Regulatory Authority (GRA), a reçu l'approbation de l'instance régulatrice. Déjà que de nombreux turfistes se plaignaient d'une saison à 30 journées qui s'achève fin novembre, pourquoi l'écourter davantage ?

PTP de Jean-Michel Lee Shim disposerait-elle d'informations de premier ordre en ce qui concerne l'échiquier politique, elle qui, dans l'opinion publique, demeure un partenaire du pouvoir en place, incarné par le Mouvement socialiste miltant de Pravind Jugnauth ? Il n'est un secret pour personne que le pays vit actuellement au rythme des élections générales. Car si le coup d'envoi officiel de la campagne électorale n'a, certes, pas encore été donné par le chef du gouvernement, presque tous les partis politiques, qu'ils soient parlementaires ou extra-parlementaires, sont déjà à pied d'oeuvre dans les 20 circonscriptions du pays pour faire pencher la balance en leur faveur.

Trois week-ends de courses

Selon plusieurs sources bien informées, tout porte à croire que les électeurs seront appelés aux urnes fin novembre, voire début décembre, pour décider de la prochaine équipe qui dirigera le pays. À ce titre, il serait bon de rappeler que la présente saison hippique a démarré en mai avec les législatives 2024 en toile de fond, plusieurs acteurs du giron n'hésitant pas à afficher ouvertement leur couleur politique lors de différents rassemblements.

Officiellement, aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue auprès de PTP quant à ses motivations pour boucler prématurément la saison 2024. Reste que les rumeurs persistent à l'effet que le horse racing organiser ne veut pas être pris au dépourvu, préférant ainsi abattre la première carte. Il faut dire que les prévisions financières de PTP pour cette année ont été calquées sur 30 rendez-vous et la perte d'une seule journée pourrait avoir des conséquences néfastes sur les recettes de l'organisateur.

Pour éviter toute mauvaise surprise, PTP a ainsi fait la requête pour l'organisation de trois week-ends de compétition. Le premier double header est prévu pour la fin du mois (31 août-1er septembre), le deuxième pour le week-end du 5-6 octobre, l'épilogue de la saison devant, lui, se tenir lors du week-end du 9 au 10 novembre (voir tableau). À noter que l'unique trêve de la saison du 7 au 8 septembre est toujours d'actualité.

Ce calendrier écourté, mais étoffé, est-il pour autant réalisable ? Déjà que PTP a eu toutes les peines du monde à proposer une carte décente depuis le coup d'envoi en juin. Du côté de l'organisateur, on garde bon espoir de pouvoir atteindre ce nouvel objectif, d'autant plus que les coursiers de l'ex-écurie Narang, transférés chez Ruhee et Ramdin, retrouvent petit à petit la compétition. En outre, les coursiers de Preetam Daby devraient eux aussi refaire leur apparition sur le programme officiel si l'on se fie à l'intensité de leur entraînement, qui a franchi un nouveau cap. Un éventuel manque de partants, dit-on, ne devrait aucunement poser problème pour que PTP puisse mener à terme sa campagne 2024.

Échantillon d'urine anormale: Ribeiro remercié par l'écurie Mahadia

L'aventure mauricienne a tourné court pour Marcos Ribeiro da Silva. Victorieux pour son baptême du feu au Champ-de-Mars samedi dernier, le Brésilien n'est plus le jockey titulaire de l'écurie Mahadia. C'est du moins selon l'information disséminée sur la page officielle de l'écurie championne sur Facebook. «Due to the abnormal urine sample taken from Jockey Marcos Ribeiro last Saturday, S. Mahadia Stable takes this matter with greatest concern and has decided to terminate the contract of Jockey Marcos Ribeiro with immediate effect.» La prise d'une substance illicite serait en cause. Pour rappel, Ribeiro était attendu à la Horse Racing Division lundi pour s'expliquer sur son échantillon d'urine anormale. Tous les coursiers qu'il devait piloter ce samedi, à savoir Prospector, Captain Catman, Juniper Lane et Portrayal, ont été retirés de leurs épreuves respectives.