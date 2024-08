Ethiopie: La deuxième phase du projet de résilience des basses terres bénéficiera à 3 millions de personnes

Addis Ababa — La deuxième phase du projet de résilience des moyens de subsistance dans les basses terres a été officiellement approuvée aujourd'hui, dans le but d'améliorer les conditions de vie de 3 millions d'Éthiopiens dans sept régions et dans l'administration de la ville de Dire Dawa, selon le ministère de l'irrigation et des basses terres (MILLs)

Ce projet phare de cinq ans a obtenu un financement de 424 millions d'USD, l'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale et le Fonds international de développement agricole (FIDA) étant les principaux bailleurs de fonds.

S'appuyant sur les succès de la première phase, la deuxième phase du projet sera mise en oeuvre en partenariat avec les ministères concernés.

En conséquence, les MILL ont organisé aujourd'hui une réunion du comité de pilotage afin d'évaluer les résultats de la première phase du projet de résilience des moyens de subsistance des basses terres et de fixer des objectifs pour la deuxième phase du projet.

Le ministre de l'irrigation et des basses terres, Abraham Belay, a souligné l'importance de procéder à une évaluation approfondie sur le terrain de l'impact de la première phase en recueillant directement les réactions des bénéficiaires.

Il a souligné la nécessité de tirer parti des enseignements de la phase initiale pour optimiser la mise en oeuvre de la deuxième phase.

%

Toutes les institutions gouvernementales doivent prendre au sérieux leurs missions respectives pour une mise en oeuvre efficace de la deuxième phase, a-t-il souligné.

"Nous devons identifier, mettre en oeuvre et évaluer l'impact du projet de manière participative et inclusive, ainsi que de manière coordonnée et efficace", a souligné le ministre.

La deuxième phase du projet sera mise en oeuvre en cinq ans, à partir de juin 2024 et s'achèvera en 2029.

Le plan établi pour la deuxième phase du projet a été approuvé et sa mise en oeuvre sera examinée après six mois, a noté le ministre.

Ce projet vise à améliorer les conditions de vie d'environ 3 millions de personnes dans sept régions d'Éthiopie et dans l'administration de la ville de Dire Dawa, a-t-on indiqué.

Les bénéficiaires seront identifiés dans 120 Woredas.

L'IDA a promis une subvention substantielle de 340 millions de dollars US, tandis que l'IFAD contribuera à hauteur de 80 millions de dollars US.

Un financement supplémentaire de 4 millions de dollars US est réservé aux petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre du projet, a-t-on appris.

Le projet de résilience des moyens de subsistance des basses terres devrait jouer un rôle essentiel dans la résolution des problèmes rencontrés par les communautés des basses terres éthiopiennes, en contribuant à des moyens de subsistance durables, à la croissance économique et à l'amélioration de la résilience au changement climatique.

Les MILL ont signé un protocole d'accord avec les ministères et institutions participants pour une exécution sans faille du projet.

La réunion du comité de pilotage a rassemblé des responsables gouvernementaux de haut niveau, notamment le ministre du travail et des compétences Muferiat Kamil, le ministre de l'eau et de l'énergie Habtamu Itefa, le ministre d'État à l'agriculture Fikru Regasa, un représentant du ministère des finances et le directeur général de l'institut météorologique éthiopien Fetene Teshome.