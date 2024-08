Afrique Australe: Le Président de la République salue la croissance du secteur de l'énergie à la SADC

Harare — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré que pendant le mandat de l'Angola à la tête de la SADC, la région a fait des progrès considérables dans les secteurs de l'énergie et du transport, en termes de développement de l'infrastructure pour soutenir l'intégration régionale.

S'exprimant lors du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, qui s'est tenu à Harare, au Zimbabwe, le président sortant de l'organisation a souligné les progrès réalisés en matière de partage des ressources en eau, de technologies de l'information et de la communication et de météorologie.

Dans ce contexte, il a souligné que la région de la SADC dispose actuellement d'une couverture de réseau mobile de 86 % et qu'elle est déjà sur le point d'atteindre l'objectif de 95 % fixé pour 2030.

La pénétration de l'internet dans notre région est estimée à 54 %, ce qui signifie que plus de la moitié de la population de la SADC a accès à la communication par cette voie.

Tout cela, a-t-il expliqué, est dû à la dynamique de collaboration entre les États membres qui se sont solidement organisés pour investir dans les infrastructures numériques, réduire le coût des services dans ce domaine et promouvoir l'alphabétisation numérique.

En ce qui concerne les ressources énergétiques, il a estimé qu'il était essentiel que les États puissent garantir l'accès à une énergie fiable et abordable dans la région, afin de stimuler l'industrialisation, d'augmenter la productivité et de créer des opportunités d'emploi dans la région de la SADC.

Dans cette optique, il a indiqué que la population ayant accès à l'électricité entre 2019 et 2023 est généralement restée bien en deçà des niveaux projetés, ce qui compromettra certainement l'objectif de 85 % fixé pour 2030.

« Dans certains États membres, l'accès à 100 % a été atteint, mais il y en a aussi où il est malheureusement tombé en dessous de 20 % », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la capacité de production d'énergie dans la plupart des États membres de la région n'a pas été en mesure de répondre à la demande depuis 2008, à l'exception de l'Angola, du Mozambique et de la Tanzanie, où, en avril 2024, on pourrait constater un excédent de production d'énergie par rapport à la consommation intérieure actuelle dans ces pays.

Toutefois, le Président angolais a souligné que l'accès à la capacité excédentaire des États membres susmentionnés n'a pas été possible en raison de l'expansion insuffisante des réseaux de transport et de transmission des usines de production aux centres de consommation et du manque d'interconnexions reliant tous les États membres de la région.