Algérie: Présidentielle - Une forte participation au scrutin, une 'soupape de sécurité' pour le pays

OUM EL BOUAGHI — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, a estimé, samedi à Oum El Bouaghi, qu'une forte participation à l'élection présidentielle du 7 septembre constituerait une "soupape de sécurité" pour l'Algérie.

S'exprimant lors d'un meeting populaire à la salle omnisports d'Oum El Bouaghi, au 3e jour de la campagne électorale, M. Yahi a déclaré qu'une forte participation à la prochaine élection serait "une soupape de sécurité" pour notre pays et une "réponse aux ennemis de l'Algérie, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur".

Il a affirmé, à cette occasion, que le RND "soutient le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, car il considère qu'il est le meilleur et le plus apte à diriger le pays pour un second mandat".

Il a ajouté à cet effet, que les citoyens "doivent se rendre massivement aux urnes le 7 septembre et élire M. Abdelmadjid Tebboune le plus largement possible afin de lui permettre de poursuivre la construction de la nouvelle Algérie".

M. Yahi a également mis en avant "les acquis réalisés à tous les niveaux durant le premier mandat de M. Abdelmadjid Tebboune", et rappelé son parcours et son engagement "avant même qu'il ne prenne en main les destinées de l'Algérie, lorsqu'il s'était dressé face à la corruption, un fléau contre lequel il a continué à lutter après son élection à la présidence de la République".