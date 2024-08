Togo: Florence Kouigan exhorte à la préservation du patrimoine culturel

La ministre de la Communication, Florence Kouigan, a pris part samedi à la cérémonie apothéose de la 6e édition de la fête traditionnelle Dunenyo Zã, un événement qui rassemble les trois grandes communautés du Grand Lomé : Bè, Aflao, et AgoèNyivé.

Cette célébration, devenue une tradition incontournable, vise à promouvoir et à valoriser la culture et l'identité des populations de la capitale togolaise.

Lors de son allocution, Mme Yawa Kouigan, également porte-parole du gouvernement, a saisi l'occasion pour inviter les populations à faire de ce rituel culturel un moment propice à la réflexion sur les défis actuels, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la culture, et du développement socio-économique.

Elle a souligné l'importance de ces célébrations dans le maintien du lien social et la transmission des valeurs ancestrales, en insistant sur la nécessité de préserver l'identité culturelle à l'heure où la modernisation et la technologie éloignent les jeunes des moeurs et traditions.

La ministre a mis en exergue l'importance de valoriser les actions et célébrations culturelles, affirmant que ces pratiques sont essentielles pour la cohésion sociale.

"Il est essentiel de préserver l'identité culturelle, que nous devons transmettre aux générations futures, surtout face à la modernisation et à la technologie qui poussent nos jeunes à s'éloigner de nos moeurs et valeurs traditionnelles", a-t-elle déclaré.

La question de la sécurité a également été au coeur de cette célébration. Mme Kouigan a lancé un appel à tous les citoyens pour qu'ils s'engagent activement dans le maintien de la paix et de la sécurité, qu'elle a décrites comme des conditions indispensables au développement.

"Les progrès que nous avons accomplis sont le fruit de la paix et de la sécurité. Nous devons unir nos consciences, nos efforts et nos prières pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui veillent sur la terre de nos aïeux", a-t-elle ajouté.

Pour la ministre, la fête de Dunenyo Zã ne doit pas seulement être vue comme une occasion de festivités, mais aussi comme un moment crucial de réflexion sur les choix et les initiatives que les communautés doivent entreprendre pour relever les défis liés à la préservation de leur patrimoine culturel.

Elle a encouragé les participants à profiter de cette opportunité pour envisager des actions concrètes visant à sauvegarder et à transmettre cet héritage précieux aux générations futures.

Cette 6e édition de Dunenyo Zã a été un véritable succès, marquée par un message fort de la ministre de la Communication sur l'importance de la culture, de la sécurité, et du développement pour le futur du Togo.