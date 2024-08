Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Des jeunes édifiés sur l'engagement communautaire

L'Association congolaise pour l'assistance sociale (Acas) et l'Organisation non gouvernementale Butterfly ont organisé, le 17 août à Brazzaville, une conférence sur « L'engagement communautaire », en collaboration avec le Comité national préparatoire du Festival mondial de la jeunesse pour le Congo.

La conférence s'est inscrite dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse commémorée sur le thème « Jeunes, acteurs du changement », répondant à la problématique sur l'absence d'espace d'expression, de dialogue et d'apprentissage pour les jeunes.

Elle a été marquée par des allocutions prononcées par la présidente de l'Acas, également présidente du comité d'organisation de la conférence, Lady Dianna Otsengué, qui a rappelé les statistiques démographiques de la population jeune qui représente 16% de la population mondiale, ainsi que par Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe.

« D'ici à 2030, la date fixée pour la mise en oeuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, et des 17 Objectifs de développement durable, le nombre des jeunes devrait augmenter de 7% pour atteindre près de 1,3 milliard d'individus », a dit Lady Dianna Otsengué. Elle a ajouté que « ces données doivent interpeller les jeunes et rappeler qu'un l'intérêt particulier et un soutien accru doivent porter sur les jeunes qui malheureusement souffrent de plus en plus d'un isolement croissant et d'un manque d'encadrement ».

Pour la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, les jeunes ne doivent pas hésiter à entreprendre et doivent s'armer de courage en montrant leur talent.

Des panels ont été organisés portant sur différents thèmes tels que « Les enjeux, défis et perspectives de l'engagement communautaire chez les jeunes au Congo », développé par quatre panélistes dont le secrétaire exécutif de la jeunesse, Michrist Kaba Mboko.

Il a invité les jeunes à s'engager selon leur savoir civique, intellectuel et financier dans les associations afin de contribuer au développement du pays. Pour lui, on gagne plus en donnant qu'à recevoir car c'est un investissement pour le donateur.

En ce qui concderne le thème « Engagement communautaire et insertion professionnelle », les panélistes ont souligné le problème de développement de compétence, de responsabilité et d'établissement des liens en vue d'un réseautage.

Au terme de la cérémonie, le participant Danny Ndouniama a témoigné son engagement à servir la communauté afin d'être plus proche des autres et à s'ouvrir au monde. Il a exhorté ses confrères et consoeurs jeunes à s'engager pour le bien communautaire au lieu de sacrifier leur temps à l'oisiveté.

Notons que l'Acas a pour but de contribuer au développement social et communautaire au Congo. Quant au Festival mondial de la jeunesse, il est aujourd'hui la plus grande plateforme de jeunes à travers le monde avec pour objectif de préparer la génération des leaders de demain. Pour sa part, l'ONG Butterfly a pour cheval de bataille l'engagement communautaire.