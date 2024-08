Afrique: L'Éthiopie réaffirme son engagement en faveur de l'énergie verte en construisant le plus grand projet éolien terrestre de la Corne de l'Afrique

Addis Ababa — Le ministre des finances, Ahmed Shide, a réitéré l'engagement inébranlable de l'Éthiopie en faveur de l'énergie verte lors de la signature de l'accord sur le projet éolien Aysha, qui vise à construire le plus grand projet éolien terrestre de la Corne de l'Afrique, d'une capacité de 300 MW.

L'accord historique a été signé aujourd'hui entre le ministère des finances et la société émiratie AMEA Power. Le projet Aysha est en passe de devenir le plus grand projet d'énergie éolienne dans la Corne de l'Afrique, avec un investissement de 620 millions d'USD.

L'accord d'achat d'électricité et de mise en oeuvre conclu avec l'entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables devrait permettre de développer, d'investir, de construire, de posséder et d'exploiter le parc éolien par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, AMEA Power Aysha Wind One PLC, a-t-on appris.

L'énergie produite sera vendue à Ethiopian Electric Power dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le ministre des finances Ahmed Shide a déclaré que ce projet constituait une pierre angulaire de la politique énergétique de l'Éthiopie et un héritage à laisser dans le mouvement des énergies renouvelables.

"Cela montre clairement notre engagement inébranlable en faveur de l'énergie verte et de la diversification énergétique. Ce projet ne vise pas seulement à produire de l'électricité, il s'agit de dynamiser notre avenir grâce à un développement vert durable.

Le projet catalysera également le développement communautaire, améliorera la productivité industrielle et stimulera le progrès technologique.

Selon lui, l'emplacement stratégique d'Aysha, où le gouvernement prévoit d'investir à l'avenir dans la logistique et d'autres capacités industrielles, en fera une opportunité idéale.

Le paysage énergétique mondial subit une transformation significative vers la durabilité et les sources renouvelables, a déclaré le ministre, ajoutant que dans ce contexte, le projet Aysha Wind One est un témoignage du rôle de l'Éthiopie en tant que leader régional dans la transition vers l'énergie verte en Afrique.

En outre, le ministre des finances a déclaré que le pays subissait une réforme économique remarquable soutenue par une initiative globale et stratégique dans tous les secteurs.

L'une des réformes économiques clés pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement est d'engager le secteur privé potentiel et reproductible dans le développement économique du pays, a-t-il ajouté.

À cet égard, M. Ahmed a déclaré que "la récente réforme du cadre d'investissement dans le partenariat public-privé a créé des opportunités pour étendre les liens économiques, la coopération et la collaboration avec le gouvernement des Émirats arabes unis".

Le président d'AMEA Power, Hussain Al Nowais, a déclaré pour sa part que la cérémonie de signature de l'accord d'achat d'électricité d'Aysha et de l'accord de mise en oeuvre constituait une étape historique et témoignait du partenariat exceptionnel entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis.

"Nous avons récemment commencé à mettre en service deux des plus grands projets du continent africain, un projet éolien de 500 MW et un projet solaire de 500 MW. Nous sommes impatients et enthousiastes à l'idée d'atteindre ce jour et de mettre en service Aysha de manière rapide et efficace", a-t-il déclaré.

La transition énergétique est la voie à suivre, a déclaré le président, ajoutant que le projet éolien d'Aysha est un pas dans cette direction.

Au-delà de ses avantages environnementaux, le projet est un catalyseur du développement durable dans le pays, car il créera plus de 1 500 emplois directs pendant la phase de construction et d'exploitation, a-t-on appris.

AMEA Power est honorée de faire partie de ce voyage transformateur en Éthiopie, a déclaré Al Nowais, soulignant que la situation stratégique de l'Éthiopie et son engagement en faveur de l'énergie propre attireront de plus en plus d'investissements.