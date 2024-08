Afrique: Compétitions interclubs - Teungueth et Jaraaf à l'assaut du continent

Les deux représentants du football sénégalais engagent ce week-end les compétitions africaines 2024-2025. Champions du Sénégal, Teungueth FC fait le premier pas ce samedi 17 août en Côte d'Ivoire pour le match qui l'oppose au club Ivoirien du Stade d'Abidjan en préliminaire de la Ligue des clubs champions. De son côté, le Jaraaf de Dakar, entre en lice ce dimanche 18 août, en affrontant à Freetown, le club sierra-léonais des East End Lions pour le compte du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine.

Champion en titre, Teungueth FC engage ce samedi 17 août 2024, la compétition interclubs avec le déplacement qu'il effectue au stade Félix Houphouët Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Le club rufisquois fera face au Stade d'Abidjan, pour le compte du match aller du premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Ce sera la troisième participation de Teungueth Fc dans cette compétition africaine après celle de 2020-2021 et celle de 2021-2022.

L'objectif comme tous les clubs sénégalais sera de franchir ce premier tour des préliminaires qui semble infranchissable depuis des années. Tous les clubs qui se sont alignés ces dernières éditions ont tous connu des éliminations précoces. Mais le club du président Babacar Ndiaye est sans doute prévenu. Le club peut se prévoir d'avoir l'un des meilleurs parcours en compétition interclubs. Il avait en effet atteint la phase de poule dès sa première participation. Ce qui était d'ailleurs perçu comme une qualification historique. Même si au cours de l'édition suivante 2021-2022, il a été éliminé d'entrée de compétitions par les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas. Cette fois, il faudra réussir un bon résultat à l'aller pour espérer aborder avec plus de sérénité la phase retour et continuer l'aventure. En cas de qualification, Teungueth héritera du vainqueur du duel entre Milo FC le champion de Guinée et le FC Nouadhibou, champion de Mauritanie.

Le Jaraaf à l'épreuve du stade d'Abidjan

Le Jaraaf de Dakar, représentant le Sénégal en Coupe de la Confédération entre en lice demain, dimanche 18 août. Les « Vert et Blanc » effectuent également le déplacement à Freetown où il affrontera au premier tour préliminaire les East End Lions FC de Sierra Leone, l'un des clubs les plus titrés. Le Jaraaf n'en est pas à sa première expérience africaine et mesure sans doute les enjeux de ce match aller. Eprouvés déjà par un long périple, Malick Daf et ses poulains devront se transcender pour maximiser leurs chances de passer ce cap. Surtout qu'ils auront l'avantage de jouer le match retour à domicile. En cas de qualification au second tour, le club du président Cheikh Seck affrontera au tour suivant le vainqueur du match devant opposer Union Touarga Sport Rabat (Maroc) au Racing club d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Le match aller de ce tour se jouera du 13 au 15 septembre et le retour du 20 au 22 septembre