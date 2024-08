Afrique Australe: João Lourenço constate des progrès dans la libre circulation au sein de la SADC

Harare — Les États membres de la SADC prennent des mesures « très concrètes » pour éliminer les barrières et les restrictions à la circulation des personnes et des biens dans la région, a déclaré samedi le Chef de l'État angolais, João Lourenço.

João Lourenço a déclaré qu'il pensait que l'intégration efficace et prospère de la région méridionale du continent dépendait de la facilité de circulation des personnes et des biens.

« En facilitant la circulation des personnes à travers nos frontières, nous pouvons promouvoir la croissance économique, le développement social et les échanges culturels entre les États membres », a déclaré le président lors de son discours au 44e sommet de la SADC, qui s'est tenu à Harare, au Zimbabwe.

Conscient de ce fait, il a déclaré avoir noté que l'année dernière, des efforts importants ont continué à être déployés pour étendre les facilités de circulation des personnes, des biens et des services dans l'ensemble de la région.

C'est ainsi que certains États membres ont introduit des exemptions de visa les uns pour les autres, tandis que d'autres ont complètement supprimé l'obligation de visa pour tous les États membres de la SADC.

Pour João Lourenço, il est encourageant de voir que tout le monde prend des mesures très concrètes pour supprimer les barrières et les restrictions à la circulation des personnes et des biens dans la région, en soulignant la collaboration entre tous les États membres de la SADC sur la création de postes frontières à arrêt unique (SSBP), dans le but de rationaliser et de faciliter la mobilité entre nous.

Il a souligné que plusieurs postes de ce type avaient été mis en place à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, entre le Botswana et la Zambie, entre le Malawi et la Zambie et entre la Tanzanie et la Zambie, ce qui contribue à créer les conditions nécessaires pour faciliter la circulation des personnes, le commerce intrarégional et d'autres facteurs importants pour le développement, parmi lesquels le coût du transport dans la région.