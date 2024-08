Gabon: Le Chef de l'État honore la mémoire de Feu le Président Léon MBA

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce jour au traditionnel dépôt de gerbe de fleurs au mausolée du Feu Léon Mba.

Celebrée le 16 août de chaque année, cette tradition républicaine dédiée au père de la Nation, Premier président de la République , par ailleurs premier maire de la commune de Libreville, s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des personnalités politiques et du Comité de Transition pour la Restauration des Institutions.

Après ce vibrant hommage qui précède la commémoration des 64 ans d'accession à la souveraineté internationale de notre pays , le Chef de l'État s'est entretenu avec la famille de l'illustre disparu, notamment la veuve Catherine Léon Mba à qui le couple présidentiel a rendu une visite mémorable, précédée de la remise le 12 août dernier des clés de la stèle rénovée du père de la Nation.

Par ailleurs, le Chef de l' État a, en sa qualité de grand maître des Ordres Nationaux présidé la cérémonie de décorations à l'esplanade du Sénat.

Cérémonie au cours de laquelle les personnalités civiles et militaires ont été décorées des médailles de Grand officier de l'Ordre National, de l'Etoile Équatoriale et de la dignité de Grand Croix dans l'Ordre National du Mérite Gabonais.

Ce contingent de 1015 récipiendaires a eu la particularité d'intégrer plusieurs corps sociaux parmi lesquels, les peuples autochtones, les traducteurs et interprètes en langues vernaculaires et de signes, les orateurs traditionnels et coutumiers ainsi que les auxiliaires de commandement. Une marque de distinction impulsée par le Chef de l'État afin de permettre l'accès de tous lesgabonais aux distinctions nationales.

Outre l'hommage rendu au père de la nation et la cérémonie de décoration des personnalités civiles et militaires, le Président de la Transition qu'accompagnaient la Première Dame, madame Zita Oligui Nguema, le CTRI et les membres du gouvernement a assisté ce matin à la messe dite de la "libération"en la Cathédrale Sainte Marie.

Cette célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jean Patrick Ibaba a été une occasion de plus de rendre grâce à Dieu pour sa bienveillance et sa miséricorde à l'endroit du peuple gabonais ainsi que pour le coup de libération du 30 août.

Occasion également d'adresser des prières en faveur du Gabon et les membres du CTRI en tête desquels le Chef de l'État, afin que la Transition soit une réussite. Au cours de son homélie, Monseigneur Ibaba a appelé l'assistante notamment le CTRI et les membres du gouvernement à ne pas se détourner de Dieu, à faire preuve d'altruisme en mettant en avant le vivre ensemble le partage et la réconciliation.