Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Aout 2024

Sénégal : Développement technologique africain- Le pays lance son premier satellite

Le Sénégal a franchi une étape décisive dans son développement technologique en lançant avec succès son tout premier satellite, Gaindesat, ce vendredi 16 août 2024 à 18h45, a-t-on appris de Rts. Le satellite a été mis en orbite par une fusée Falcon 9 depuis Vandenberg, Californie, aux côtés de 115 autres mini satellites et cubesats. Conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais en collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier (Csum), Gaindesat marque l’entrée du Sénégal dans le domaine de l’espace et fait du pays le deuxième État francophone subsaharien, après Djibouti, à posséder un satellite. Gaindesat a pour mission de fournir des données essentielles à plusieurs agences étatiques sénégalaises. Les autorités sénégalaises et les ingénieurs impliqués se réjouissent de cette réussite, qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’innovation technologique et la gestion des ressources naturelles du pays. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Coopération ivoiro-saoudienne – Sem Saad bin Bakheat ALQATHAMI rencontre le ministre Sangafowa Coulibaly

Sem Saad bin Bakheat ALQATHAMI, Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, a eu une rencontre stratégique avec Mamadou Sangafowa COULIBALY, ministre des mines, du pétrole et de l'énergie de la République de Côte d'Ivoire, jeudi au Cabinet du ministre, à Abidjan -Plateau. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux nations, avec un accent particulier sur la coopération dans les secteurs clés que sont les mines, le pétrole et l'énergie. Ces échanges témoignent de la volonté des deux pays de consolider leurs partenariats existants et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans des domaines stratégiques pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. L'entretien a permis aux deux personnalités de réitérer leur engagement commun à intensifier les efforts pour une coopération mutuellement bénéfique, tout en mettant en avant l'importance de ces secteurs pour la croissance durable des deux pays. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Coopération- Une délégation gouvernementale chez le président TOUADERA

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie TRAORE, et le ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité Emile ZERBO, ont été reçus en audience par Faustin Archange TOUADERA, Président de la République Centrafricaine, le 13 août 2024, jour anniversaire de la proclamation de l’indépendance de ce pays. Le ministre TRAORE était porteur d’un message de fraternité et de solidarité du Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’Etat, adressé à son homologue centrafricain. Le chef de la diplomatie burkinabè a salué l’exemplarité des relations d’amitié et de coopération, qui existent entre la République Centrafricaine et le Burkina Faso. Selon lui, les deux pays partagent les mêmes réalités, notamment l’affirmation d’une souveraineté sans faille. Quant au Président de la République Centrafricaine, Faustin Archange TOUADERA, il a traduit sa solidarité et son amitié à son homologue burkinabè, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, pour son courage et son abnégation à conduire le peuple burkinabè vers un avenir meilleur. (Source : Burkina24)

Gabon: Politique nationale - Oligui Nguéma axe son discours d’anniversaire de l’indépendance sur la souveraineté du pays

Le Gabon a célébré ce 17 août 2024 le 64ᵉ anniversaire de son indépendance. Vendredi 16 août, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma, qui a mis fin au régime des Bongo le 30 août dernier, a adressé à la nation son premier discours à l’occasion de la célébration de la fête nationale. Costume militaire rouge vif, Brice Clotaire Oligui Nguéma a démarré son discours, ce vendredi 16 août au soir, par un hommage à Léon Mba, premier président du Gabon et à Omar Bongo qui a dirigé le pays durant 41 ans. Mais il n’a jamais cité son prédécesseur Ali Bongo.( Source : Rfi)

TOGO : Football/Sélection nationale - La Ftf officialise Nibombé Daré au poste de sélectionneur national pour trois ans

La Fédération togolaise de football (Ftf) a officialisé ce vendredi le contrat de Nibombé Daré au poste de sélectionneur national des Éperviers, a-t-on appris.L’ancien défenseur central de l’équipe nationale prend les rênes de l’équipe avec un contrat de trois ans, au cours duquel il aura pour mission de revitaliser le football togolais.Le nouvel entraîneur, âgé de 44 ans, se voit confier deux objectifs principaux : qualifier les Éperviers pour la Coupe d’Afrique des Nations Caf TotalEnergies Maroc 2025 et obtenir un parcours respectable lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Fifa 2026.Cette nomination marque un tournant pour les Éperviers, qui espèrent sous la conduite de Nibombé Daré, redorer le blason du football togolais et atteindre de nouveaux sommets sur la scène internationale. (Source : alome.com)

Rca : Drogue- La consommation des stupéfiants et ses conséquences inquiètent à Rafaï

Au village Sélim, situé à 35 km de Rafaï dans le Mbomou, la prise de stupéfiants gagne du terrain. Des mineurs, des jeunes et certains adultes en consomment pour diverses raisons. Cependant, les autorités locales parlent d’un danger pour la santé et un frein pour le développement local.Dans cette localité, à en croire les autorités locales, de nombreux habitants se livrent à la consommation de ces stupéfiants tels que le tramadol, chanvre indien et d’autres produits pharmaceutiques sous forme de drogue. Face à ce comportement, les habitants de la localité ne cachent plus leur inquiétude et souhaitent qu’une campagne de sensibilisation soit menée pour décourager les consommateurs de ces stupéfiants. (Source : abangui.com)

Bénin : Abus de confiance- Mandat d’arrêt décerné contre un homme d’affaire dans une affaire de coton

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a rendu son verdict ce mercredi 14 août 2024 dans une affaire de vente de graines de coton impliquant un citoyen béninois et un citoyen burkinabè. Le ressortissant béninois a été condamné à une peine de 5 ans de prison ferme ainsi qu’à une amende de plusieurs millions. Un homme d’origine béninoise a été condamné à une lourde peine d’emprisonnement par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour des faits d’abus de confiance liés à la vente de graines de coton. Il aurait manqué à ses engagements envers un citoyen burkinabè. Le contrat conclu entre les deux parties impliquées prévoyait que le Béninois devait livrer une certaine quantité spécifiée de coton-graine au Burkinabè. En échange, il avait reçu la somme de 181 millions de francs Cfa. (Source : acotonou.com)

Nigeria : Litige- Une société chinoise tente de s’emparer des avions présidentiels à l’étranger

Selon un communiqué de la présidence nigériane publié hier 15 août, la société chinoise Zhongshan Fucheng Industrial Investment Co aurait tenté de saisir plusieurs actifs de l'État fédéral à l'étranger dont des avions présidentiels qui étaient en maintenance en France. Cette tentative « peu orthodoxe », selon Abuja, rentre dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée à Paris par la firme chinoise contre la nation ouest-africaine. L'affaire découle de la résiliation en 2015 par l'État d'Ogun (dans le sud-ouest du Nigéria) d'un accord signé en 2007 avec Zhongshan pour développer une zone de libre-échange. La présidence nigériane indique qu'au moment de la résiliation dudit contrat, Zhongshan n'avait pas respecté son cahier de charges, se limitant à ériger une clôture périphérique sur le terrain destiné à la zone. (Source : abamako.com)