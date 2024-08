Algérie: Présidentielle - Les candidats entrent de plain-pied dans la campagne électorale

Alger — La presse nationale paraissant dimanche a relevé que les trois candidats en lice pour la présidentielle du 7 septembre sont entrés de plain-pied dans la campagne électorale, mettant en exergue leur détermination à convaincre les citoyens à adhérer à leurs programmes respectifs.

Sous le titre "Les candidats défendent leurs programmes", le journal Horizons a d'emblée relevé que les trois candidats "n'ont pas attendu longtemps pour se mettre dans le bain de la campagne électorale", l'objectif fixé étant de "convaincre, dans un premier temps, 24,3 millions d'électeurs à adhérer à leur programme et projet de société et dans un second les inciter à se rendre massivement aux urnes les 7 septembre prochain".

Le quotidien El Moudjahid s'est focalisé, quant à lui, sur l'importance de la mobilisation, relevant que "les citoyens s'apprêtent massivement à suivre le processus électoral, qui aboutira à terme à l'élection d'un nouveau Président. Dans le cas de notre pays, le test électoral tient bon", estime le journal.

Pour le journal El Watan, qui titre en Une "La campagne entre dans le vif", a publié les activités et discours des trois candidats au troisième jour de la campagne électorale de même que le quotidien La Voie d'Algérie qui titre en Une "Les arguments du candidat Tebboune", "Aouchiche mise sur la proximité" et "Intense activité de Hassani à l'Est".

%

Le quotidien en langue arabe "El Oumma" a mis en avant les photos des trois candidats, accompagnées de leurs slogans électoraux respectifs, ainsi que leurs discours axés sur l'importance de se rendre aux urnes massivement le jour du scrutin pour renforcer le front intérieur et bloquer la voie aux tentatives de déstabilisation du pays.

De son côté, El Djoumhouria note que le rythme de la campagne s'est accéléré lors de son troisième jour, durant lequel les trois candidats et leurs représentants ont intensifié les activités de proximité et les meetings populaires afin de convaincre les électeurs du bien-fondé de leurs programmes, appelant à une forte participation le jour du scrutin.

Dans le même contexte, El-Badil considère, lui aussi, que le rythme de la campagne électorale s'accélère, ajoutant que les trois candidats en lice, en l'occurrence M. Aouchiche Youcef pour le Front des forces socialistes (FFS), M. Tebboune Abdelmadjid en tant que candidat indépendant et M. Hassani Cherif Abdelaali pour le Mouvement de la société pour la paix (MSP), poursuivront la course électorale, avec la détermination de convaincre les citoyens à aller voter en masse le jour du scrutin.

"Les candidats entrent de plain-pied dans la campagne électorale", titre, pour sa part, le quotidien Le Jour d'Algérie, qui a mis en avant les activités des candidats notamment celui du candidat indépendant M.

Abdelmadjid Tebboune qui se déplace "aujourd'hui à Constantine pour son premier meeting".

Le journal a également mis en avant les discours des deux autres candidats durant la troisième journée de la campagne électorale à savoir celles du FFS sous le titre "Aouchiche se présente comme le candidat du changement" et du MSP sous le titre "Hassani Cherif déploie les perspectives électorales" de son parti.

Le quotidien arabophone El Massa qualifie, pour sa part, la campagne électorale de "calme", soulignant que les candidats ont présenté leurs programmes "dans le respect des règles établies par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Le Soir d'Algérie relève, quant à lui, que "trois jours après son lancement, les contours de la campagne se dessinent avec des thèmes récurrents évoqués par les trois candidats", à savoir l'emploi, la relance économique et la préservation du pouvoir d'achat.

Le quotidien Echaab indique que les candidats ont intensifié leurs rencontres avec les citoyens à travers les wilayas, alors qu'El Khabar relève que les candidats, "en tournée dans l'est", se sont appliqués à expliquer leurs programmes électoraux, de même qu'Echourouk qui note que "d'une seule voix, les candidats appellent les citoyens à participer en force au vote.