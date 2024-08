Algérie: Présidentielle - Hassani Cherif s'engage à réunir toutes les conditions encourageant les jeunes à investir dans le secteur agricole

Mila — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre, M. Abdelali Hassani Cherif, a affirmé, dimanche à Mila, qu'il s'engagerait à réunir toutes les conditions encourageant les jeunes à investir dans le secteur agricole.

Lors d'une activité de proximité dans la commune de Grarem Gouga, au 4e jour de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a précisé que son programme "vise à construire une économie diversifiée et solide par l'exploitation des grandes richesses que recèlent différentes wilayas du pays", affirmant que "s'il remporte l'élection, il s'engagera à réunir toutes les conditions encourageant les jeunes à investir dans le secteur agricole et à créer leurs propres entreprises".

"La wilaya de Mila est connue pour sa production de blé, de légumes et de fruits et possède les ressources nécessaires pour développer le secteur agricole et booster l'économie nationale", a-t-il dit.

Entre autres les engagements du candidat du MSP, "la lutte contre la corruption et la bureaucratie, l'exploitation optimale des richesses de notre pays et l'association de la nouvelle génération dans la gestion des affaires du pays".

Lors d'une autre activité de proximité dans la commune de Mila, M. Hassani Cherif a rappelé que la wilaya "dispose de multiples capacités lui permettant de contribuer au développement à travers des projets visant à réaliser la stabilité économique et sociale, mais il y a de nombreuses lacunes nécessitant des solutions urgentes pour répondre aux besoins des citoyens".

A cette occasion, il a affirmé que son programme électoral accordait une grande importance à la jeunesse, notamment à travers "la mobilisation des structures nécessaires pour accueillir cette catégorie et la protéger des fléaux sociaux, tout en lui assurant des postes d'emploi par la relance de projets dans toutes les wilayas, conformément au principe de répartition équitable des richesses et d'égalité des chances, loin du régionalisme et de la bureaucratie".

S'adressant aux citoyens de la commune de Mila, M. Hassani Cherif a indiqué que "le changement passe par l'expression de la volonté, d'où la nécessité de se rendre massivement aux urnes afin de choisir le prochain président et lui accorder la légitimité requise pour diriger le pays en cette période décisive".

Par ailleurs, le candidat du MSP a affirmé que "l'Algérie continuera à soutenir les causes palestinienne et sahraouie, ainsi que toutes les causes justes dans le monde".